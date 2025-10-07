Απίστευτο θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης οι κάτοικοι στις Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας, όταν είδαν έναν τεράστιο κρατήρα να έχει ανοίξει κυριολεκτικά ανάμεσα στα σπίτια τους.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν την επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν σε περιουσίες — ο κρατήρας «κατάπιε» μέρος μάντρας κατοικίας.

Οι φωτογραφίες του agriniopress που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής: η γη έχει ανοίξει σε τέτοιο βαθμό, που μόνο από θαύμα δεν υπέστησαν ζημιές και τα παρακείμενα σπίτια.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες στο σημείο βρίσκονται συνεργεία του Δήμου Ξηρομέρου, τα οποία έχουν απομονώσει την περιοχή, ενώ αναμένεται η άφιξη τεχνικού κλιμακίου για την εκτίμηση της κατάστασης.

Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) και τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.