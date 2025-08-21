Games
Πολιτική

Φάμελλος: «Επείγουσα η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις»

Φάμελλος: «Επείγουσα η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις»
Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεναγήθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που υπέστη μεγάλες καταστροφές, συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της Βόνιτσας.

Την ανάγκη να αναλάβει η Πολιτεία την άμεση αποζημίωση των πληγέντων τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψή του σε πυρόπληκτες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.

Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η πολιτεία πρέπει να προχωρήσει σε αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα με άμεση οριοθέτηση της καμένης έκτασης ενώ αναφέρθηκε και στις σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες για την καταστροφή, παρά τις «μεγαλοστομίες» του κ. Μητσοτάκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον δήμαρχο Βόνιτσας - Ακτίου, Θανάση Κασόλα, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη να επισπευσθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τονίζει πώς η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει πλήρως την αποκατάσταση, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεναγήθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα που υπέστη μεγάλες καταστροφές, συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες της Βόνιτσας, ενώ συνεχάρη τους πυροσβέστες για την υπεράνθρωπη προσπάθειά τους στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένας από τους πυροσβέστες του είπε μεταξύ άλλων, ότι είχε 13 μέρες να πάει σπίτι του.

famellos_c5238.jpg

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνοδευόταν από τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Μίλτο Ζαμπάρα και τοπικά στελέχη.

«Στη Βόνιτσα της Αιτωλοακαρνανίας η δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου άφησε ένα τραγικό αποτύπωμα περίπου 5.000 στρεμμάτων. Υπάρχουν σοβαρές ευθύνες και αδυναμίες, οι οποίες οδήγησαν μέχρι εδώ. Η απουσία πρόληψης, προετοιμασίας και διαθεσιμότητας δυνάμεων. Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με πολλά μέτωπα στη Δυτική Ελλάδα. Έτσι είναι η κλιματική κρίση, για αυτό έπρεπε να είχε προετοιμαστεί ο κ. Μητσοτάκης και όχι μόνο να κάνει μεγαλόστομες δηλώσεις. Τώρα αυτό που επείγει για τους κατοίκους, είναι η Πολιτεία να είναι παρούσα για την αποκατάσταση. Να αναλάβει την αποκατάσταση πρώτα απ’ όλα των περιουσιών που καταστράφηκαν. Πρέπει να υπάρξει ειδικό κλιμάκιο του ΕΛΓΑ που θα εγκατασταθεί εδώ χωρίς γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και να βοηθήσει τους πολίτες να πάρουν αποζημίωση για το σύνολο της καταστροφής, όπως μας είπε και ο δήμαρχος» σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

famellos2_f1492.jpg

Τόνισε ακόμα ότι «Είτε είναι αμελκτική εγκατάσταση, δηλαδή οργανωμένο ποιμνιοστάσιο, είτε είναι ελιές, είτε αμπέλια, διότι αλλιώς θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ερήμωσης στην περιοχή. Εκτός από τη ζημιά και τον όλεθρο της πυρκαγιάς, θα υπάρχει μια δεύτερη μεγάλη ζημιά: Η μετανάστευση εσωτερικού ή εξωτερικού. Δεύτερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, επειδή αφορά έναν πολύ μεγάλο ορεινό όγκο, είναι η ανάγκη να γίνουν αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα με άμεση οριοθέτηση της καμένης έκτασης. Οριοθέτηση σημαίνει και κήρυξη αναδασωτέας, διότι δυστυχώς τον χειμώνα θα έχουμε ένα πρόβλημα της διάβρωσης και των πλημμυρών».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «να επισπεύσει η Πολιτεία τις διαδικασίες, να είναι παρούσα εδώ, προκειμένου να μην υπάρξουν επιπλέον ελλείμματα στους ανθρώπους που δυστυχώς επλήγησαν ήδη από την τραγική πυρκαγιά».

