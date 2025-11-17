Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λιδωρικίου στον Άγιο Δημήτριο, όπου απορριμματοφόρο του Δήμου εγκλωβίστηκε σε τρύπα που δημιουργήθηκε από καθίζηση του οδοστρώματος, η οποία προκλήθηκε από διαρροή στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η βλάβη εντοπίστηκε στον αριθμό 22 της οδού και έθεσε σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και τη δημοτική περιουσία.
Η περιοχή έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα με διαρροές και βλάβες, τα οποία ταλαιπωρούν συχνά τους κατοίκους και δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλλεται από πλευράς Δήμου λόγω του συμβάντος ο δρόμος είχε για ώρες περιορισμένη πρόσβαση.
Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, ο Δήμος απέστειλε διαμαρτυρία στην ΕΥΔΑΠ, ζητώντας άμεση και πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και του οδοστρώματος, λεπτομερή τεχνική αναφορά για τα αίτια και αποζημίωση για τυχόν ζημιές στη δημοτική περιουσία. Παράλληλα, ο Δήμος απαιτεί μόνιμη λύση στα επαναλαμβανόμενα προβλήματα του δικτύου που ταλαιπωρούν τους κατοίκους.
Η δημοτική αρχή τονίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλες καθυστερήσεις ή πρόχειρες επιδιορθώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων και η καθημερινότητα των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την έκταση της καθίζησης.