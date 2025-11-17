Ο Δήμος ζητά από την ΕΥΔΑΠ λεπτομερή τεχνική αναφορά για τα αίτια της διαρροής και της καθίζησης, ώστε να αποδοθούν ευθύνες και να ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Λιδωρικίου στον Άγιο Δημήτριο, όπου απορριμματοφόρο του Δήμου εγκλωβίστηκε σε τρύπα που δημιουργήθηκε από καθίζηση του οδοστρώματος, η οποία προκλήθηκε από διαρροή στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Η βλάβη εντοπίστηκε στον αριθμό 22 της οδού και έθεσε σε κίνδυνο τόσο την ασφάλεια των εργαζομένων όσο και τη δημοτική περιουσία.

Η περιοχή έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένα προβλήματα με διαρροές και βλάβες, τα οποία ταλαιπωρούν συχνά τους κατοίκους και δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Όπως καταγγέλλεται από πλευράς Δήμου λόγω του συμβάντος ο δρόμος είχε για ώρες περιορισμένη πρόσβαση.

Με πρωτοβουλία του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, Στέλιου Μαμαλάκη, ο Δήμος απέστειλε διαμαρτυρία στην ΕΥΔΑΠ, ζητώντας άμεση και πλήρη αποκατάσταση της βλάβης και του οδοστρώματος, λεπτομερή τεχνική αναφορά για τα αίτια και αποζημίωση για τυχόν ζημιές στη δημοτική περιουσία. Παράλληλα, ο Δήμος απαιτεί μόνιμη λύση στα επαναλαμβανόμενα προβλήματα του δικτύου που ταλαιπωρούν τους κατοίκους.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλες καθυστερήσεις ή πρόχειρες επιδιορθώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των εργαζομένων και η καθημερινότητα των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες. Οι εικόνες από την περιοχή αποτυπώνουν την έκταση της καθίζησης.