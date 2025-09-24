Οι Αρχές προέβησαν σε διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης της περιοχής, εν μέσω φόβων πως οι έντονες βροχοπτώσεις των μουσώνων που πλήττουν την Ταϊλάνδη θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιές.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν στην Μπανγκόκ όταν υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος, αφήνοντας πίσω έναν τεράστιο κρατήρα περίπου 50 μέτρων.

Δεκάδες αστυνομικοί και δημοτικοί υπάλληλοι απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ένα αγροτικό όχημα βρέθηκε να ισορροπεί επικίνδυνα στην άκρη του κρατήρα.

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης καταγράφει το οδόστρωμα να βυθίζεται αργά, σπάζοντας υδραγωγούς και παρασύροντας μαζί του ηλεκτρικούς στύλους.

{https://x.com/BNODesk/status/1970714915900911803}

Ο Σουριγιατσάι Ράγουιβαν, διευθυντής της υπηρεσίας πρόληψης καταστροφών της πόλης, δήλωσε ότι η κατάρρευση πιθανότατα σχετίζεται με τις πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και κάποια διαρροή σωλήνα ύδρευσης. «Το νερό διέβρωσε το έδαφος κάτω από τον δρόμο, προκαλώντας την κατάρρευση», είπε, προσθέτοντας ότι δεν έγιναν γνωστοί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έδαφος παρασύρθηκε προς υπόγειο εργοτάξιο σταθμού μετρό, που βρίσκεται υπό κατασκευή, προκαλώντας την καθίζηση.

{https://www.euronews.com/embed/2833600}