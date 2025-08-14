Games
Time Out: Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για την Gen Z

Time Out: Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για την Gen Z Φωτογραφία: AP Photo/Manish Swarup
Η λίστα με τις πόλεις που «ψηφίζουν» οι κάτω των 30 ετών.

Η καλύτερη πόλη στον κόσμο για το 2025, σύμφωνα με τη λίστα του Time Out, είναι το Κέιπ Τάουν. Εκτός αν είσαι κάτω των 30 ετών, γιατί η Gen Z έχει διαφορετική άποψη.

Το Μέσο δημοσιεύει κάθε χρόνο τη λίστα με τις καλύτερες πόλεις- μεταξύ άλλων- αλλά τώρα για πρώτη φορά αποφάσισε να φτιάξει μία με τις κορυφαίες για την Gen Z. Η κάθε κατάταξη του Time Out βασίζεται στη βαθμολογία των ντόπιων για διάφορα ζητήματα- από τη νυχτερινή ζωή και το φαγητό, μέχρι τον πολιτισμό και τους χώρους πρασίνου- σε συνδυασμό με τις ψήφους της επιτροπής ειδικών του Μέσου.

Αυτή τη φορά λόγο είχαν μόνο οι εκπρόσωποι της Gen Z, που ανέδειξαν την Μπανγκόκ ως την καλύτερη πόλη του κόσμου για το 2025. Το Κέιπ Τάουν, που ήταν κορυφαίο στη… γενική κατάταξη, είναι τρίτο με βάση την άποψη των κάτω των 30 ετών, ενώ δεύτερη είναι η Μελβούρνη.

Οι καλύτερες πόλεις για το 2025 σύμφωνα με την Gen Z

1. Μπανγκόκ

2. Μελβούρνη

3. Κέιπ Τάουν

4. Νέα Υόρκη

5. Κοπεγχάγη

6. Βαρκελώνη

7. Εδιμβούργο

8. Πόλη του Μεξικού

9. Λονδίνο

10. Σανγκάη

11. Σίδνεϊ

12. Πεκίνου

13. Παρίσι

14. Τόκιο

15. Βερολίνο

16. Σεβίλλη

17. Σικάγο,

18. Τσιανγκ Μάι

19. Πράγα

20. Λισαβόνα

