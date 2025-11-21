Παρά την ανάκαμψη στη νότια Ευρώπη μετά την πανδημία, οι καταναλωτές σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία εξακολουθούν να εμφανίζουν σαφώς υψηλότερο βαθμό ανησυχίας για τις οικονομικές εξελίξεις από ό,τι οι πολίτες του ευρωπαϊκού Βορρά.

Η ευρωπαϊκή τάση υπερχρέωσης στη γενιά Ζ βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας Ετήσιας Έκθεσης για τις Πληρωμές των Καταναλωτών στην Ευρώπη της Intrum για το 2025, η οποία αποκαλύπτει ότι οι νέοι 18 έως 28 ετών εμφανίζουν ολοένα μεγαλύτερη οικονομική ευαλωτότητα. Σύμφωνα με την έρευνα, το 31% των νέων οδηγείται σε χρέη προσπαθώντας να μιμηθεί τον τρόπο ζωής των influencers — ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον γενικό πληθυσμό.

Η πίεση αυτή έχει σημαντικό αντίκτυπο και στην ψυχική υγεία, με το 54% να δηλώνει ότι η οικονομική δυσχέρεια έχει επιδεινώσει την καθημερινότητά του.

Στο ίδιο πλαίσιο, η έκθεση καταγράφει μικρή αλλά σταθερή βελτίωση στη συνέπεια των Ελλήνων πληρωτών, αν και η χώρα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το 67% των Ελλήνων καταναλωτών πληρώνει εγκαίρως τις υποχρεώσεις του — αυξημένο από 65% το 2024 και 47% το 2022 — ωστόσο η Ελλάδα παραμένει τελευταία στη σχετική κατάταξη, τη στιγμή που ο μέσος όρος της Ευρώπης ανέρχεται στο 76% και η Ισπανία καταγράφει την καλύτερη επίδοση με 84%.

Παρά την ανάκαμψη στη νότια Ευρώπη μετά την πανδημία, οι καταναλωτές σε Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία εξακολουθούν να εμφανίζουν σαφώς υψηλότερο βαθμό ανησυχίας για τις οικονομικές εξελίξεις από ό,τι οι πολίτες του ευρωπαϊκού Βορρά. Όπως επισημαίνει η ανώτερη οικονομολόγος της Intrum, Άννα Ζαμπρόντσκα-Αβεριάνοφ, αυτή η διαρκής ανησυχία έχει βαθιές ρίζες στην κρίση χρέους και στη δεκαετία ύφεσης που βίωσαν οι χώρες της περιοχής.

Η οικονομική ανασφάλεια των Ελλήνων καταναλωτών αποτυπώνεται και στις καθημερινές τους επιλογές. Το 61% αποφεύγει αγορές υψηλού κόστους, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη, ενώ μόλις το 25% πραγματοποιεί περισσότερες αυθόρμητες ηλεκτρονικές αγορές σε σχέση με δύο χρόνια πριν, έναντι 30% σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, τέσσερις στους δέκα επηρεάζονται αρνητικά από τις οικονομικές ειδήσεις — το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό μετά την Πορτογαλία — και μόνο το 57% δηλώνει ότι αποταμιεύει χρήματα για ώρα ανάγκης, ένδειξη των συνεχόμενων πιέσεων στα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών.