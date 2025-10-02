Σοβαρά προβλήματα σε Καλαμάτα και Αιτωλοακαρνανία δημιούργησε η κακοκαιρία με την παρέμβαση της Πυροσβεστικής να κρίνεται επιβεβλημένη.

Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές, με πλημμύρες και ανάγκη επέμβασης της Πυροσβεστικής.

Στην Καλαμάτα και την Αιτωλοακαρνανία οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια και πλημμύρισαν υπόγεια, αναγκάζοντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επέμβουν για αντλήσεις υδάτων.

Στην Κατοχή και το Αιτωλικό, τα υπερχειλισμένα φρεάτια προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες. Η πυροσβεστική χρειάστηκε να αντλήσει νερά από δεκάδες υπόγεια, ενώ απεγκλώβισε δύο ηλικιωμένες γυναίκες από το σπίτι τους στην ανατολική πλευρά του Αιτωλικού. Λόγω στενού δρόμου, η απομάκρυνσή τους έγινε με την συνδρομή ιδιώτη, ο οποίος χρησιμοποίηση το αγροτικό 4χ4 όχημά του.

Σε πολλές περιοχές το νερό είχε ανέβει σε τέτοιο ύψος που οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Στην Καλαμάτα, η καταρρακτώδης βροχή από τις 7 έως τις 9 το πρωί παρέλυσε την πόλη. Δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ το γεγονός ότι συνέπεσε με την ώρα έναρξης των σχολείων προκάλεσε σοβαρό κυκλοφοριακό χάος. Σε μόλις μία ώρα καταγράφηκε πτώση 40 τόνων νερού ανά στρέμμα. Η Πυροσβεστική δέχθηκε 12 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και καθαρισμούς φρεατίων, με τα σημαντικότερα περιστατικά να σημειώνονται σε δύο καταστήματα: στη νέα είσοδο της πόλης και στο κέντρο, στη συμβολή των οδών Νέδοντος και Γιατράκου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd7rbrbgafb5?integrationId=40599y14juihe6ly}