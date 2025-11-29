Οι αρχές απηύθυναν προειδοποίηση στους πολίτες να αποφύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Η κακοκαιρία «Adel» σάρωσε στη Θάσο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε δρόμους, σπίτια και οχήματα. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι έντονες καταιγίδες προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές, με το νερό να φτάνει σε κατοικίες, υπόγεια και επιχειρήσεις. Ορισμένοι δρόμοι έγιναν αδιάβατοι, με κατοίκους και επισκέπτες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και κινδύνους για τους επιβαίνοντες.

Οι εικόνες από το νησί είναι σοκαριστικές. Δρόμοι καλυμμένοι με λάσπη, καταρράκτες νερού σε κατοικημένες περιοχές και πλημμυρισμένες αυλές και καταστήματα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι τοπικές αρχές δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις ζημιές, να διασώσουν ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί και να καθαρίσουν τους δρόμους από φερτά υλικά.

Η κακοκαιρία δημιούργησε επίσης προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και σε άλλες υποδομές. Σε κάποιες περιοχές καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος, ενώ η κινητικότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δυσχεραίνεται από τη δυσκολία πρόσβασης στους πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για τις ζημιές σε τουριστικές εγκαταστάσεις, δεδομένου ότι η Θάσος αποτελεί δημοφιλή προορισμό και η κακοκαιρία πλήττει την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες γίνονται συχνότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα οι περιοχές που επηρεάζονται να χρειάζεται να αναπτύξουν σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η κατάσταση στη Θάσο παραμένει κρίσιμη, με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν νέες πλημμύρες και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις. Ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης απευθύνει έκκληση στους δημότες «να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα στις Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγίας και Θάσου», ενώ επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία στο νησί.

