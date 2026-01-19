Τι εκτιμούν κυβερνητικές πηγές για το σχέδιο νόμου που θα φέρει ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος μετά το Πάσχα.

Τη συναίνεση της αντιπολίτευσης για την επίτευξη της αυξημένης πλειοψηφίας των 2/3 των βουλευτών όπως επιτάσσει το Σύνταγμα για την επιστολική ψήφων των Ελλήνων του εξωτερικού επιζητά η κυβέρνηση.

Το Μαξίμου εκτιμά πως η απόφαση της Βουλής το 2023 για τις προϋποθέσεις της επιστολικής ψήφου, δηλαδή διαμονή δυο ετών στην Ελλάδα τα 35 τελευταία χρόνια και υποβολή φορολογικής δήλωσης, λειτούργησε ελάχιστα και χρειάζεται η άρση των περιορισμών αυτών.

Η αντιπολίτευση ωστόσο αναμένεται να αντιδράσει σε αυτό γιατί θεωρεί πως είναι λάθος όποιος διαθέτει την υπηκοότητα να καθορίζει την πολιτική ζωή της χώρας ακόμα και αν δεν έχει ζήσει ποτέ σε αυτή. Η κυβέρνηση ωστόσο εκτιμά ότι μπορεί να πιέσει και να εξασφαλίσει τις 200 ψήφους που απαιτούνται απαραίτητα για να γίνει νόμος του κράτους όποια διάταξη έρθει στη Βουλή. Γι΄ αυτό και ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος πρόκειται να επιδιώξει εξαντλητικό διάλογο με κόμματα μήπως και εξευρεθούν οι 200 ψήφοι που απαιτούνται για να γίνει νόμος του κράτους η τελική κυβερνητική πρόταση. Πρόταση που σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα έρθει στη Βουλή μετά το Πάσχα ώστε να ψηφιστεί το αργότερο αρχές καλοκαιριού.

Το Μαξίμου θεωρεί «κλειδί» για το ενδεχόμενο να περάσει το νομοσχέδιο την ψήφο του ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ διαθέτει σήμερα 156 βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ 33, σύνολο δηλαδή 189 -άρα απαιτούνται άλλοι 11 βουλευτές. Αν και θα γίνουν ανοίγματα και σε όλα κόμματα, πχ στην Πλεύση Ελευθερίας, οι ελπίδες μεταφέρονται κυρίως στην δεξαμενή των 35 ανεξάρτητων βουλευτών, με την ελπίδα να βρεθεί τελικά οι 200 ψήφοι που απαιτούνται στη Βουλή.

Το δε ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείεται να διχαστεί επί του θέματος...