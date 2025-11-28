Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ διέταξαν την Πέμπτη επιθεωρήσεις σε όλα τα οικιστικά συγκροτήματα που βρίσκονται σε φάση επισκευών, προκειμένου να ελεγχθεί η «ασφάλεια της σκαλωσιάς και των οικοδομικών υλικών».

Το σοκ δίνει τη θέση του στην οργή στο Χονγκ Κονγκ έπειτα από τη φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων 63 ετών, που ξέσπασε σε ένα πυκνοκατοικημένο επιδοτούμενο οικιστικό συγκρότημα την Τετάρτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον 128 ανθρώπους.

Οι αρχές λένε τώρα πως τα υποτυπώδη μεταλλικά πλέγματα και τα πλαστικά φύλλα στα παράθυρα των κτιρίων μπορεί να συνέβαλαν στη διάδοση της πυρκαγιάς, η οποία μαίνονταν για περισσότερο από μία ημέρα σε κάποιους από τους πύργους.

Κι ενώ σχεδόν 300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, τα ερωτήματα πληθαίνουν σχετικά με το πώς η φωτιά στο Wang Fuk Court εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα και ποιος πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος.

Τρία άτομα που ήταν υπεύθυνα για τα έργα ανακαίνισης στο συγκρότημα έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για διαφθορά.

Μια ανάρτηση που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την πυρκαγιά γράφει: «Δεν είναι ατύχημα».

Πολλοί κάτοικοι αποκάλυψαν σε συνεντεύξεις τους ότι ανησυχούσαν για το ενδεχόμενο φωτιάς, ότι είχαν επί μήνες σφαλισμένα παράθυρα λόγω ανακαίνισης, ότι έβρισκαν γόπες από τσιγάρα στα περβάζια, αλλά και ότι ο συναγερμός ήταν απεργοποιημένος, καθώς οι εργάτες κατασκευών χρησιμοποιούσαν τακτικά τις εξόδους κινδύνου για να μπαινοβγαίνουν στο κτίριο.

Οι κάτοικοι του Wang Fuk Court είχαν εκφράσει ανησυχίες για τα σχέδια ανακαίνισης όταν ανακοινώθηκαν πέρυσι, καταγγέλλοντας έλλειψη διαφάνειας και αμφισβητώντας το υψηλό κόστος της ανακαίνισης.

«[Οι υπεύθυνοι] έκαναν "μικρές χάρες" στους ανυποψίαστους ηλικιωμένους κατοίκους για να υποστηρίξουν τα σχέδιά τους», ενώ τα αιτίηματα ορισμένων για επανεκλογή της επιτροπής διαχείρισης του συγκροτήματος δεν εισακούστηκαν».

Χτισμένο τη δεκαετία του 1980, το Wang Fuk Court στη βορειοανατολική περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ αποτελείται από οκτώ κτίρια 31 ορόφων, από τα οποία τα επτά τυλίχθηκαν στις φλόγες. Τα διαμερίσματα πωλούνται σε επιδοτούμενες τιμές, αλλά η διαχείριση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την απογραφή του 2021, στο συγκρότημα ζούσαν περίπου 4.600 άνθρωποι – σχεδόν το 40% από αυτούς ήταν 65 ετών ή μεγαλύτεροι.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν μεγάλες προκλήσεις προσπαθώντας να διασώσουν κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών θερμοκρασιών, του κινδύνου περαιτέρω κατάρρευσης της σκαλωσιάς, και των μικρών και γεμάτων εσωτερικών χώρων των διαμερισμάτων.

Το Χονγκ Κονγκ είναι γνωστό για τις μικροσκοπικές, πυκνοκατοικημένες κατοικίες –συχνά ακόμη και χωρίς παράθυρα–, όπου πολλοί ενοικιαστές διαθέτουν, κατά μέσο όρο, μόλις 14,1 τετραγωνικά μέτρα χώρου διαβίωσης.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο Wang Fuk Court όταν ξέσπασε η φωτιά, αλλά εκατοντάδες κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε προσωρινά καταφύγια.

Ενώ η αστυνομία ερευνά αν τα μεταλλικά πλέγματα, το πλαστικό και τα υφασμάτινα καλύμματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανακαίνιση πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας, ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι οι σκαλωσιές από μπαμπού που συνέδεαν τα κτίρια βοήθησαν να τροφοδοτηθεί η πυρκαγιά.

Τέτοιες σκαλωσιές αποτελούν χαρακτηριστικό θέαμα σε όλο το Χονγκ Κονγκ και χρησιμοποιούνται ευρέως στις οικοδομές.