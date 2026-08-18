Στην Ελλάδα για τα γενέθλιά της η «Βασίλισσα της Ποπ». Η εντυπωσιακή τούρτα και τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε.

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Μαντόνα, η οποία επισκέφθηκε το νησί της Κέρκυρας, αλλά και από τις μονές των Μετεώρων.

Η «Βασίλισσα της Ποπ», με αφορμή τα γενέθλιά της ταξίδεψε στο νησί των Φαιάκων, δημιουργώντας το πιο εντυπωσιακό σκηνικό για να γιορτάσει την ξεχωριστή αυτή ημέρα με άρωμα… Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η ερμηνεύτρια επέλεξε ένα παραδοσιακό μεζεδοπωλείο προκειμένου να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της, ενώ στο πλευρό της βρέθηκε ο σύντροφός της, Ακίμ Μόρις, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.

Η ίδια, επιχείρησε να παραμείνει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας, και το απόγευμα της Τρίτης 18 Αυγούστους, δημοσίευσε ορισμένα στιγμιότυπα από την ξεχωριστή βραδιά της με φόντο το Ιόνιο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η Μαντόνα, εμφανίζεται μέσα σε ένα εντυπωσιακό φόρεμα με έντονα χρώματα που κέρδισε τις εντυπώσεις, ενώ ποζάρει στο πλευρό της οικογένειάς της σβήνοντας τα κεράκια από την τούρτα της σε σχήμα καρδιάς.

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Από τις φωτογραφίες μάλιστα δεν έλειπε το ελληνικό στοιχείο, καθώς σε ορισμένες από αυτές αποτυπώνονται σημεία που «προδίδουν» την τοποθεσία της.

Από τα γραφικά σημεία του νησιού μέχρι και την παράδοση με το σπάσιμο των πιάτων και οι επιγραφές με ελληνικά γράμματα, όλα έδωσαν τον δικό τους χαρακτήρα στις εικόνες.

Η «Βασίλισσα της Ποπ», επέλεξε να συνοδεύσει την ανάρτησή της με μία σύντομη λεζάντα και μία ελληνική σημαία, γράφοντας:

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες!! Σε ευχαριστώ Θεέ».

{https://www.instagram.com/p/DcMC-OagjHT/?img_index=9}