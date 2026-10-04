Στο επίκεντρο κοινά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών, έρευνα και συνεργασίες σε πεδία αιχμής.

Τις προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ του William & Mary και των ελληνικών δημόσιων Πανεπιστημίων συζήτησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη συνάντησή της με την Πρόεδρο του αμερικανικού Πανεπιστημίου, Katherine A. Rowe, και την Ελληνίδα Πρύτανη, Πέγκυ Αγγούρη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων και διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών με ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με έμφαση σε κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα, στις ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του William & Mary στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της μηχανικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της επιστήμης δεδομένων και της πληροφορικής, καθώς και σε θέματα νομικής φύσεως, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), η ηθική και τα προσωπικά δεδομένα (ethics & privacy).

Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας του William & Mary στην Ελλάδα εντάσσεται στο ευρύτερο ενδιαφέρον του αμερικανικού Πανεπιστημίου για τη διεύρυνση των δεσμών του με την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και τη διερεύνηση νέων μορφών εκπαιδευτικής και ερευνητικής παρουσίας στη χώρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Η διεθνοποίηση των δημόσιων Πανεπιστημίων μας δεν είναι ένας θεωρητικός στόχος. Σημαίνει περισσότερες πραγματικές ευκαιρίες για τους φοιτητές, τους ερευνητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό μας, περισσότερες συνεργασίες και ισχυρότερη παρουσία της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον.

Η συνάντησή μας με την Πρόεδρο του William & Mary, Katherine A. Rowe, και την Πρύτανη Πέγκυ Αγγούρη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για ακόμη στενότερη συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, σε πεδία αιχμής όπως η μηχανική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η επιστήμη δεδομένων, η κυβερνοασφάλεια και η νομική επιστήμη.

Θέλουμε αυτές οι επαφές να μεταφράζονται σε συγκεκριμένες συνεργασίες: κοινά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών και κοινή έρευνα. Η ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση έχει τη γνώση και τους ανθρώπους για να βρίσκεται ακόμη πιο δυναμικά στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Δική μας δουλειά είναι να της ανοίγουμε περισσότερες πόρτες και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας».

Η Πρόεδρος του William & Mary, Katherine A. Rowe, δήλωσε: «Το William & Mary πιστεύει στη δύναμη των διεθνών συνεργασιών και στη δυνατότητά τους να δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές, τους ακαδημαϊκούς και την έρευνα. Η Ελλάδα διαθέτει Πανεπιστήμια με ισχυρό επιστημονικό δυναμικό και ακαδημαϊκή παράδοση και αποτελεί για εμάς έναν ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο.

Η επίσκεψή μας αποτελεί μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τα ελληνικά Πανεπιστήμια και να εξετάσουμε συγκεκριμένες δυνατότητες για κοινά προγράμματα, ερευνητικές συνέργειες και μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών. Προσβλέπουμε στη δημιουργία συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος και διεθνή αντίκτυπο».

Η Πρύτανης του William & Mary, Πέγκυ Αγγούρη, δήλωσε: «Η επιστροφή μου στην Ελλάδα με την ιδιότητα της Πρύτανη του William & Mary και με στόχο να δημιουργήσουμε ακόμη ισχυρότερες γέφυρες μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής ακαδημαϊκής κοινότητας έχει για εμένα ξεχωριστή σημασία.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές δυνατότητες συνεργασίας με τα ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια σε τομείς στους οποίους διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένη γνώση και ερευνητική δυναμική. Από τη μηχανική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επιστήμη δεδομένων έως τη νομική επιστήμη με στόχευση στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς το W&M έχει την παλαιότερη Νομική Σχολή της Αμερικής.

Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά πεδία στις φυσικές επιστήμες, στην πληροφορική αλλά και στη μηχανική, στα οποία μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστικές συνεργασίες που θα δίνουν στους φοιτητές και στους ερευνητές μας περισσότερες ευκαιρίες να σπουδάζουν, να συνεργάζονται και να καινοτομούν πέρα από σύνορα. Ως Ελληνίδα και απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμένα να συμβάλω προσωπικά στην περαιτέρω ενίσχυση αυτών των δεσμών».

Η Πέγκυ Αγγούρη κατάγεται από την Αθήνα και είναι απόφοιτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Ohio State University. Από το 2019 είναι Provost του William & Mary και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.

Ένα από τα ιστορικότερα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ

Το William & Mary, με έδρα το Williamsburg της Βιρτζίνια, ιδρύθηκε το 1693 και είναι το δεύτερο παλαιότερο ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά το Harvard.

Σήμερα αποτελεί δημόσιο ερευνητικό Πανεπιστήμιο με ισχυρό διεθνή προσανατολισμό και έμφαση στη διεπιστημονική έρευνα, στις νέες τεχνολογίες, στις φυσικές επιστήμες και στις επιστήμες υπολογιστών, αλλά και στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και στην ανάπτυξη διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών.

Η Πρόεδρος, Katherine A. Rowe, είναι η 28η Πρόεδρος του William & Mary, ενώ η Πέγκυ Αγγούρη υπηρετεί ως Πρύτανης και επικεφαλής του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου.