Η αποκάλυψη του πρύτανη του πανεπιστημίου Πάτρας για τη μη εγγραφή εκατοντάδων επιτυχόντων δεν απασχολεί την υπουργό Παιδείας.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, λέγεται Χρήστος Ι. Μπούρας προκάλεσε σοκ αποκαλύπτοντας ότι περίπου 400 επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους. Ανέφερε μάλιστα ότι 9 επιτυχόντες στην Ιατρική και επιτυχόντες σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα δεν γράφτηκαν, αποδίδοντας το γεγονός στο οικονομικό κόστος της φοιτητικής στέγης και των μετακινήσεων.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που συνόδευσε τον πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του σε γυμνάσιο στον Ασπρόπυργο, δεν έχει σχολιάσει αυτό το συγκλονιστικό θέμα. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου το χειρίζεται επικοινωνιακά. θυμίζοντας κυρίως πόσο έχει ενισχυθεί η χρηματοδότηση για τη φοιτητική μέριμνα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Με άλλα λόγια, το αντιμετωπίζουν χωρίς μιζέρια και κακομοιριά...

Α.