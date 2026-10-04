Η επιλογή του έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα την επιστροφή Αμερικανών που κρατούνται στο εξωτερικό.

Τον δικηγόρο Τζον Κόουλ επέλεξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για ζητήματα ομήρων, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την επιλογή μετέδωσε και το Reuters.

Η τοποθέτηση αφορά μία κρίσιμη θέση στον μηχανισμό της αμερικανικής κυβέρνησης για την απελευθέρωση Αμερικανών που κρατούνται όμηροι ή θεωρούνται παρανόμως κρατούμενοι στο εξωτερικό.

Η υποψηφιότητα του Κόουλ είχε ήδη αποσταλεί στη Γερουσία από τον Λευκό Οίκο στις 28 Σεπτεμβρίου, με την επίσημη ανακοίνωση να αναφέρει ότι προορίζεται για τη θέση του Special Presidential Envoy for Hostage Affairs, με βαθμό και καθεστώς πρέσβη.

Ποιος είναι ο ρόλος του ειδικού απεσταλμένου

Ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για ζητήματα ομήρων αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την επιστροφή Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο εξωτερικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με βάση το αμερικανικό θεσμικό πλαίσιο, ο ειδικός απεσταλμένος υπάγεται στον υπουργό Εξωτερικών και συντονίζει τις διπλωματικές επαφές για την απελευθέρωση ομήρων. Παράλληλα, συμμετέχει στον σχεδιασμό στρατηγικών για υποθέσεις Αμερικανών που η Ουάσιγκτον θεωρεί ότι κρατούνται παράνομα ή καταχρηστικά από ξένες κυβερνήσεις.

Ο Κόουλ δεν είναι νέο πρόσωπο στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Λευκού Οίκου για το προσωπικό του 2026, υπηρετούσε ως αναπληρωτής βοηθός του προέδρου και αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία.

Το τελευταίο διάστημα είχε επίσης εμπλακεί σε επαφές που αφορούσαν κρατουμένους στη Ρωσία. Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε προωθήσει την ιδέα απελευθέρωσης Ρώσων πολιτικών κρατουμένων στο πλαίσιο ευρύτερων διαπραγματεύσεων, με το Κρεμλίνο πάντως να απορρίπτει τον χαρακτηρισμό περί «πολιτικών κρατουμένων».