Για τον αγώνα Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 17:00, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών.

Με εντολη της αστυνομίας απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων για τον αγώνα της Κυριακής του Παναθηναϊκού στις Σέρρες.

Σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Πανσερραϊκός – Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός.

Ο λόγος της απαγόρευσης σύμφωνα με την αστυνομία τίθεται σε ισχύ για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.