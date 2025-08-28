Απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Βόλο

Για το ματς Βόλος- Ολυμπιακός, της δεύτερης αγωνιστικής της Super League.

Απαγορεύτηκε η μετακίνηση φιλάθλων του Ολυμπιακού στον Βόλο, για το ματς των «ερυθρολεύκων» κόντρα στην ομάδα της πόλης, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Super League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί το Σάββατο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου. Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύτηκε η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, για «σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Η ανακοίνωση:

«Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ Ολυμπιακός, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025- 2026, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΕ Ολυμπιακός Πειραιώς, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 19:00 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».