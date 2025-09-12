Τσάρλι Σιν: Πώς η ταινία «Αποκάλυψη τώρα» τον σημάδεψε για πάντα

Το άρθρο περιέχει περιγραφές κακοποίησης ζώων οι οποίες μπορεί να ενοχλήσουν ορισμένους αναγνώστες.

Η παραγωγή της εμβληματικής ταινίας του Φράνσις Φορντ Κόπολα, Αποκάλυψη Τώρα, ήταν τρομερά δύσκολη, αν όχι οριακά καταστροφική. Επίσης, ο Τσάρλι Σιν, γιος του πρωταγωνιστή της ταινίας, Μάρτιν Σιν, ο οποίος βρέθηκε στο πλατό της ταινίας όταν ήταν μόλις 10 ετών, έγινε μάρτυρας του χάους από κοντά – συμπεριλαμβανομένου ενός γεγονότος που τον σημάδεψε για πάντα.



Όπως αναφέρει το Entertainment Weekly, στην αποκαλυπτική αυτοβιογραφία του, The Book of Sheen, ο ηθοποιός -μεταξύ άλλων- τη μέρα που βρέθηκε στο πλατό της ταινίας του Κόπολα, ανακαλώντας μία ανάμνηση που εύχεται να μπορούσε να έχει ξεχάσει. Στο βιβλίο, ο Τσάρλι περιγράφει μια νύχτα που βγήκε κρυφά έξω και έγινε μάρτυρας της σφαγής ενός ζώου, μπροστά στα μάτια του. Αν και ήταν μέρος ενός τοπικού πολιτιστικού τελετουργικού, ο Σιν μέχρι σήμερα δηλώνει ότι έχει σημαδευτεί από το βίαιο θέαμα.

«Ήμουν στην πρώτη σειρά και θυμάμαι τη στιγμή που με έκανε να εύχομαι να κοιμόμουν ακόμα. Σε μια νυχτερινή σκηνή στο KurComm, παρακολούθησα να κόβουν το κεφάλι σε ένα βουβάλι. Το βοοειδές θυσιάστηκε από την ομάδα που υποδύεται τον στρατό των Μοντανιάρ του Κερτς. Στην πραγματικότητα, ήταν Ιφουγκάο, μια αρχαία φυλή και έκαναν μία θυσία που αποτελεί τελετουργικό που εκτελούν εδώ και αιώνες. Ο Κόπολα αποφάσισε να ενσωματώσει συμβολικά τις εικόνες αυτές στην ιστορία του», θυμάται ο Σιν στο βιβλίο.



{https://youtu.be/9l-ViOOFH-s?si=9kz9GDPh2pQlOCkh}

Ο ηθοποιός λέει ότι τα ειδικά εφέ της ταινίας που δημιουργήθηκαν από τον Φρεντ Μπλαου, τον μάγεψαν. Μάλιστα, ο ίδιος ο Τσάρλι έβαλε ένα χεράκι όταν χρειάστηκε να πασαλείψουν τους κομπάρσους με ψεύτικο αίμα στα γυρίσματα. Ωστόσο, στο περιστατικό με το ζώο, ο Σιν ένιωσε πραγματικό τρόμο.

«Ήταν βίαιο. Αυτό δεν ήταν αστείο του [Μάρλον] Μπράντο, ούτε ένα ψεύτικο πτώμα κρεμασμένο από φοίνικα – ήταν πραγματική δολοφονία που δεν χρειαζόταν τίποτα από τον κύριο Μπλαου για να ενισχύσει τον αποτέλεσμα. Αργότερα εκείνο το ίδιο βράδυ, οι Ιφουγκάο έφαγαν το συγκεκριμένο βουβάλι σε μια μεγάλη γιορτή. Υποθέτω ότι αυτός είναι ένα μέρος της διαδικασίας», αναφέρει.



Σημειώνεται ότι η σκηνή με το ζώο που θανατώνεται είναι ένα από τα πολλά αμφιλεγόμενα σημεία της ταινίας. Ο Κόπολα το έχει θίξει στο παρελθόν, και το περιστατικό κακοποίησης ζώων είναι ένα ακόμη στοιχείο σε μια λίστα που καθιστά την παραγωγή του «Αποκάλυψη Τώρα» μια από τις πιο δύσκολες στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι περισσότερες από αυτές προβλήθηκαν στο ντοκιμαντέρ «Hearts of Darkness» που περιγράφει τα backstage της ταινίας, όπως και τους τρόπους με τους οποίους η ταινία παραλίγο να σκοτώσει τον σκηνοθέτη της!



{https://youtu.be/NuxlYozLpeI?si=1Y_keBfhlS5IpTK6}

Παράλληλα, ο Μάρτιν Σιν έχει αποκαλύψει τα δικά του προβλήματα με τον αλκοολισμό κατά τη διάρκεια της παραγωγής, καθώς και για την καρδιακή προσβολή που υπέστη ενώ γύριζε την ταινία.