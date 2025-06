Τσάρλι Σιν: Το «κακό» παιδί του Χόλιγουντ «ξεγυμνώνεται» μέσα από την αυτοβιογραφία του

O Tσάρλι Σιν έγραψε ο ίδιος τα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Τhe Book of Sheen».

Ο Τσάρλι Σιν αποκαλύπτει τα πάντα για τη ζωή του σε ένα νέο βιβλίο που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει, σύμφωνα με το PEOPLE.

Τα απομνημονεύματα του διάσημου ηθοποιού έχουν τίτλο «Τhe Book of Sheen» και αναμένονται να κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο του 2025 από την Gallery Books.

Ο Τσάρλι, γιος του επίσης πασίγνωστου ηθοποιού Μάρτιν Σιν, είδε την καριέρα του να εκτοξεύεται μετά τη συμμετοχή του στο Platoon του 1986. Έκτοτε, ο Σιν έχει εμφανιστεί σε διάφορες εμβληματικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, όπως: Wall Street, Ferris Bueller's Day Off, Two and a Half Men και Spin City, για το οποίο κέρδισε Χρυσή Σφαίρα.



Στα απομνημονεύματά του, τα οποία έγραψε ο ίδιος ο 59χρονος ηθοποιός, ο Σιν γίνεται μοιράζται πιο προσωπικές αναμνήσεις όπως το να μεγαλώνει στα κινηματογραφικά πλατό δίπλα στον πατέρα του Μάρτιν Σιν και τα εφηβικά του χρόνια που γύριζε ταινίες στο σπίτι με τον παιδικό του φίλο Σον Πεν.





Εκτός από την καριέρα του στην οθόνη, ο Σιν θυμάται επίσης «να αντιμετωπίζει το χάος των διαζυγίων και των ναρκωτικών» δήλωσε στο PEOPLE.



«Από όλα τα κακά αγόρια του Χόλιγουντ στην ιστορία, ο Τσάρλι Σιν ίσως είναι ο πιο κακός απ' όλους», είπε χαρακτηριστικά η εκδότρια της Gallery Books, Τζένιφερ Μπέργκστρομ, σε δήλωσή της.

«Τώρα, σχεδόν οκτώ χρόνια "καθαρός", ο Τσάρλι γράφει με ειλικρίνεια για κάθε αποτοξίνωση, επανατοξίνωση, χρήση ναρκωτικών και περιπέτεια κατά τη διάρκεια του δύσκολου ταξιδιού του προς την ελευθερία», πρόσθεσε.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που μοιραζόμαστε την ιστορία του», συνέχισε η Μπέργκστρομ. «Το ταλέντο του ως ηθοποιός συνδυάζεται τώρα με αυτό του συγγραφέα σε κάθε σελίδα».



Η Gallery Books αποκαλεί τα απομνημονεύματα «ειλικρινή» και «ξεκαρδιστικά» και θεωρεί ότι πρόκειται για ένα «ειλικρινές πορτρέτο του περίπλοκου, αμφιλεγόμενου και μοναδικού ηθοποιού».

«Οι ιστορίες μου έχουν ειπωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό μέσα από τα μάτια και τις πένες άλλων», ανέφερε ο Τσάρλι Σιν σε δήλωσή του. «Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε [ως ήρθε η ώρα να διαβάσετε επιτέλους αυτές τις ιστορίες απευθείας από τον ίδιο τον τύπο».

Το «The Book of Sheen» θα κυκλοφορήσει στα βιβλιοπωλεία στις 9 Σεπτεμβρίου και είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία.