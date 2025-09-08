Games
Netflix: Η ξέφρενη ζωή του Τσάρλι Σιν και οι νέες σειρές της εβδομάδας

Netflix: Η ξέφρενη ζωή του Τσάρλι Σιν και οι νέες σειρές της εβδομάδας Φωτογραφία: Netflix
Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στο Netflix αυτή την εβδομάδα, 8-14/09.

Μια ιδιαίτερα πλούσια εβδομάδα σε νέες κυκλοφορίες, ξεκινάει στο Netflix. Σειρές όπως η δεύτερη σεζόν του Beauty in Black της Tyler Perry και ταινίες όπως το rom com The Wrong Paris, θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα τις επόμενες ημέρες.

Αυτή την εβδομάδα, κυκλοφορεί επίσης το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ aka Charlie Sheen, στο οποίο ο Τσάρλι Σιν, το πιο «άτακτο» παιδί του Χόλιγουντ αποκαλύπτει για πρώτη φορά πολλές από τις πιο εξωφρενικές στιγμές της άσωτης ζωής του, που θα συζητηθούν.

Σειρές του Netflix

Her Mother's Killer: Season 2
Κυκλοφορεί 08/09/2025

Η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του συναρπαστικού «Her Mother's Killer» είναι έτοιμη να ξεδιπλώσει ένα νέο κεφάλαιο με πολιτικές ίντριγκες και προσωπικές προδοσίες. Το δεύτερο κεφάλαιο υπόσχεται να είναι ακόμα πιο συναρπαστικό από το πρώτο. Η ιστορία της δικαιοσύνης και της εκδίκησης θα συνεχιστεί και κανείς δεν είναι ασφαλής. Μυστικά θα αποκαλυφθούν και συμμαχίες θα καταρρεύσουν, καθώς οι χαρακτήρες θα φτάσουν στα όριά τους.

Φιλί ή Θάνατος (Kiss or Die)
Κυκλοφορεί 09/09/2025

Κωμικοί ανταγωνίζονται σε ένα καυτό αυτοσχεδιαστικό δράμα, όπου πρέπει να αντισταθούν στις σαγηνευτικές συμπρωταγωνίστριές τους για το απόλυτο φιλί.

{https://youtu.be/kX3PfmuEanY?si=5HNngFNMreULDM9v}

Οι Νεκρές (The Dead Girls)
Κυκλοφορεί 10/09/2025

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Χόρχε Ιμπαργκουενγκόιτια, η σειρά αφηγείται πώς οι αδελφές Μπαλάδρο έχτισαν μια αυτοκρατορία οίκων ανοχής στο Μεξικό της δεκαετίας του 1960.

{https://youtu.be/9qw0qmhn7Sw?si=4YGvkGbxgsWE9Ej2}

Το Ημερολόγιο ενός Παρατημένου Κοριτσιού (Diary of a Ditched Girl)
Κυκλοφορεί 11/09/2025

Συναντήσεις, γνωριμίες μέσω εφαρμογών, χαοτικοί άντρες. Τα ραντεβού είναι δύσκολα για την Αμάντα. Μπορεί να την παράτησε το μισό Μάλμε, αλλά δεν παραδίδει τα όπλα.

Tyler Perry's Beauty in Black: Season 2
Κυκλοφορεί 11/09/2025

Υπάρχει ένας νέος Bellarie στην ηγεσία, αλλά σε αυτή την οικογένεια, η εξουσία δεν δίνεται, κατακτάται. Η δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Beauty in Black της Tyler Perry επιστρέφει στις 11 Σεπτεμβρίου.

{https://youtu.be/F8pum4jbpnw?si=m-acNYH2f-2qUF1w}

Ταινίες του Netflix

Η Ακαδημία των Κακών Χαρακτήρων (Kontrabida Academy)
Κυκλοφορεί 11/09/2025

Όταν μια μυστηριώδης τηλεόραση τη μεταφέρει σε ένα σχολείο για κακούς της οθόνης, μια υπάλληλος εστιατορίου βρίσκει νέο σκοπό — και τρόπο να εκδικηθεί τους εχθρούς της.

{https://youtu.be/0ngaLbg0RQY?si=QzblhOE_U5snmRAz}

Το Λάθος Παρίσι (The Wrong Paris)
Κυκλοφορεί 12/09/2025

Η Ντον νομίζει πως συμμετέχει σ' ένα σόου γνωριμιών στο Παρίσι της Γαλλίας, όμως το σόου γυρίζεται σ' αυτό του Τέξας. Αν κι έχει σχέδιο διαφυγής, ερωτεύεται τον εργένη.

{https://youtu.be/SgKpEeduwh0?si=ShsXuGiOPyjsSchv}

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Γνωστός και ως Τσάρλι Σιν (aka Charlie Sheen)
Κυκλοφορεί 10/09/2025

Μετά από επτά χρόνια σκληρής προσπάθειας να παραμείνει νηφάλιος, ο Τσάρλι Σιν — όπως δεν τον έχετε ξαναδεί — τελικά αποκαλύπτει τις πιο εξωφρενικές στιγμές της ζωής του με χιούμορ, συναίσθημα και εκπληκτική ειλικρίνεια.

{https://youtu.be/WqQUvfsavO4?si=Wbyfacy-P3xGqoGA}

Netflix K&F

Ο Βασιλιάς Λύκος: Σεζόν 2 (Wolf King: Season 2)
Κυκλοφορεί 11/09/2025

Καθώς μάχεται για τον θρόνο του αντιμετωπίζοντας από παντού εχθρούς, ο Ντρου μαθαίνει το βαρύ φορτίο του να είσαι βασιλιάς και το δύσκολο καθήκον της επιλογής βασίλισσας.

Netflix Comedy Special

Jordan Jensen: Take Me With You
Κυκλοφορεί 9/09/2025

Netflix Live Event

14/09/2025
Κανέλο Άλβαρες Εναντίον Τέρενς Κρόφορντ (Canelo Álvarez vs. Terence Crawford)
Κυκλοφορεί 9/09/2025

Ο Κανέλο Άλβαρες κι ο Τέρενς Κρόφορντ συγκρούονται σε μια μεγάλη μάχη για το στέμμα σούπερ μεσαίων βαρών στην πυγμαχία, ζωντανά από το Allegiant Stadium του Λας Βέγκας.

Μην χάσετε επίσης

09/09/2025
Οριακές Διαπραγματεύσεις The Negotiator

12/09/2025
Όμορφη/Τρέλα Crazy/Beautiful
Ο Πληροφοριοδότης The Departed

