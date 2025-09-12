Games
Rolling Stones: Σχεδόν έτοιμο το νέο τους άλμπουμ - Σχέδια για ευρωπαϊκή περιοδεία

Τα ευχάριστα νέα επιβεβαιώνει ο γιος του Κιθ Ρίτσαρντς, Μάρλον.

Οι Rolling Stones έχουν «σχεδόν ολοκληρώσει» τη δουλιεά για το νέο τους άλμπουμ, σύμφωνα με τον γιο του Κιθ Ρίτσαρντς, Μάρλον.

Ο Μάρλον είναι το πρώτο παιδί του Κιθ με την ηθοποιό και μοντέλο Ανίτα Πάλενμπεργκ. Ζει στο Σάσεξ, κοντά στο σπίτι του πατέρα του στο West Wittering.

Θυμίζουμε ότι το τελευταίο, 24ο στούντιο άλμπουμ των Stones, ήταν το «Hackney Diamonds» του 2023 που τους χάρισε το βραβείο «Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ» στα Grammy Awards του 2025.

Όπως είχατε διαβάσει στο Dnews στις αρχές του καλοκαιριού, οι Stones εργάζονταν πάνω σε μία συνέχεια του «Hackney Diamonds», σχεδιάζοντας παράλληλα μια νέα σειρά από συναυλίες.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός και παραγωγός ταινιών Μάρλον Ρίτσαρντς – γιος του θρυλικού κιθαρίστα της μπάντας – ρωτήθηκε τι κάνουν οι Stones αυτή τη στιγμή.

«Είναι στην πόλη αυτή τη στιγμή, ηχογραφούν», απάντησε. «Βρίσκονται στο Chiswick [Δυτικό Λονδίνο] ή κάπου εκεί κοντά. Νομίζω ότι έχουν σχεδόν τελειώσει. Εξακολουθούν να έχουν αυτό το παράλογο ωράριο: μετά το μεσημεριανό γεύμα μέχρι τις δύο το πρωί περίπου. Προτιμώ να είμαι κάπου αλλού εκείνη την ώρα της νύχτας! Αν δεν είσαι μέλος του συγκροτήματος, είναι αρκετά βαρετό», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, του ζητήθηκε να αποκαλύψει τι ακριβώς ετοιμάζουν οι Stones. «Μάλλον ένα άλμπουμ – έχουν αρκετό υλικό που περίσσεψε από το προηγούμενο», απάντησε ο Μάρλον.

«Τους έδωσαν ένα Grammy, οπότε τώρα είναι ενθουσιασμένοι: "Ναι, μπορούμε να κάνουμε άλλο ένα σαν αυτό! Έχουμε κι άλλο υλικό αν θέλετε...". Νομίζω ότι ετοιμάζουν τη
συνέχεια [του Hackney Diamonds]», είπε ο Μάρλον.

Ο Μάρλον αναφέρθηκε και στις φήμες για μια επικείμενη περιοδεία: «Νομίζω ότι σχεδιάζουν μια περιοδεία στην Ευρώπη».

Πριν από την κυκλοφορία του «Hackney Diamonds», ο Μικ Τζάγκερ είχε δηλώσει στους The New York Times ότι δεν θα το θεωρούσε ως το «τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones», καθώς τα μέλη του συγκροτήματος είχαν ήδη ολοκληρώσει «τα τρία τέταρτα του επόμενου».

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Κιθ Ρίτσαρντς είπε από την πλευρά του ότι «έχουν μείνει πολλά ακόμα. Θα υπάρχει πάντα ένα ακόμα [άλμπουμ] μέχρι να πεθάνουμε... Αυτό είναι που κάνουμε».

