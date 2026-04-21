Ο ένας Ισραηλινός στρατιώτης έσπασε το άγαλμα και ο άλλος έβγαλε τη φωτογραφία την ώρα που ο στρατός επιχειρούσε στην περιοχή του χριστιανικού χωριού Ντέμπελ του Λιβάνου.

Ποινή φυλάκισης 30 ημερών έλαβαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες που κατέστρεψαν άγαλμα του Ιησού στον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός καταδίκασε τους στρατιώτες μετά την κυκλοφορία μιας φωτογραφίας ενός στρατιώτη των IDF, που τον δείχνει να σπάει άγαλμα του Ιησού με βαριοπούλα σε ένα χριστιανικό χωριό στο νότιο Λίβανο. Η είδηση προκάλεσε διεθνή καταδίκη.

Οι δύο στρατιώτες απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία τους μετά το συμβάν. Ένας από τους στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έσπασε το άγαλμα και ο άλλος τράβηξε μια φωτογραφία την ώρα που ο στρατός επιχειρούσε στην περιοχή του χριστιανικού χωριού Ντέμπελ. Μετά την διεθνή κατακραυγή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε με τη σειρά του το περιστατικό «με τον πιο έντονο τρόπο».

Στη συνέχεια, σε δήλωση που εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός την Τρίτη ανέφερε ότι σε έρευνα διαπιστώθηκε ότι άλλοι έξι στρατιώτες ήταν παρόντες στο σημείο και δεν έκαναν τίποτα για να σταματήσουν το περιστατικό ούτε το ανέφεραν.

Οι IDF δήλωσαν πως οι στρατιώτες έχουν κληθεί για «διευκρινήσεις που θα πραγματοποιηθούν αργότερα, μετά τις οποίες θα καθοριστούν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο διοίκησης. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συμπεριφορά των στρατιωτών παρέκκλινε εντελώς από τις εντολές και τις αξίες των IDF. Οι IDF εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για το περιστατικό και τονίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους στον Λίβανο στρέφονται αποκλειστικά κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και άλλων τρομοκρατικών ομάδων, και όχι κατά Λιβανέζων πολιτών». Σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X, οι IDF έχει πλέον αντικαταστήσει το άγαλμα.

{https://x.com/IDF/status/2046597268904558765}

Το Ντέμπελ είναι ένα από τα χωριά του Λιβάνου όπου ο ισραηλινός στρατός επιχειρεί εναντίον της υποστηριζόμενης από το Ιράν πολιτοφυλακής της Χεζμπολάχ.Ο σταυρός ήταν μέρος ενός μικρού ιερού στον κήπο μιας οικογένειας που ζει στην άκρη του χωριού, δήλωσε ο Fadi Falfel, ιερέας στο Ντέμπελ, ενός από τα δεκάδες χωριά στο νότιο Λίβανο που βρίσκονται τώρα υπό ισραηλινή κατοχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=0bilIK60scs}

{https://web.facebook.com/watch/?v=1676239013379842}

Με πληροφορίες του Sky News/BBC