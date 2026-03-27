Οι τιμές του πετρελαίου Μπρεντ κατέγραψαν νέα άνοδο την Παρασκευή, ξεπερνώντας εκ νέου τα 110 δολάρια το βαρέλι, μετά από περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ όπου δύο κινεζικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εμποδίστηκαν να περάσουν, γεγονός που ενίσχυσε τις ανησυχίες για τη ροή της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Συγκεκριμένα, δύο υπερμεγέθη πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της China Ocean Shipping Company (COSCO) επιχείρησαν να διασχίσουν το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, όμως αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων MarineTraffic. Το περιστατικό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ήταν η πρώτη προσπάθεια μεγάλης ναυτιλιακής εταιρείας να περάσει από την περιοχή μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Η Κίνα θεωρείται σύμμαχος του Ιράν και στο παρελθόν η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι πλοία φιλικών χωρών θα μπορούσαν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το νέο περιστατικό δείχνει ότι το Ιράν συνεχίζει να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, διατηρώντας υψηλό τον γεωπολιτικό κίνδυνο για τις αγορές ενέργειας. Μετά τις εξελίξεις, τα συμβόλαια πετρελαίου Μπρεντ με παράδοση Μαΐου αυξήθηκαν περίπου 2,8% φτάνοντας τα 111 δολάρια ανά βαρέλι, ενισχύοντας το ανοδικό ράλι των τελευταίων εβδομάδων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των φόβων για προβλήματα στην προσφορά.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε στο Ιράν παράταση δέκα ημερών για να ανοίξει το στρατηγικό πέρασμα, ενώ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη «πηγαίνουν πολύ καλά». Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν προσωρινά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν έως τις 6 Απριλίου, αν και η Τεχεράνη δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων πετρελαίου αυτή την εβδομάδα ως ένδειξη καλής θέλησης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που δείχνει ότι ορισμένες ροές πετρελαίου συνεχίζονται, χωρίς όμως να μειώνονται οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αγορές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά πετρελαίου γίνεται όλο και πιο εύθραυστη, καθώς μετά από εβδομάδες απωλειών στην προσφορά και μείωσης αποθεμάτων, υπάρχει πλέον μικρό περιθώριο για νέες διαταραχές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Rystad Energy, περίπου 17,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και καυσίμων ημερησίως έχουν επηρεαστεί από τη διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι συνολικές απώλειες υγρών καυσίμων μέχρι στιγμής πλησιάζουν τα 500 εκατομμύρια βαρέλια, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των τιμών πετρελαίου Μπρεντ διεθνώς.