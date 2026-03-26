Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο περίπου 3% την Πέμπτη, καθώς το Ιράν ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε απευθείας συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι εξετάζει αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω διαμεσολαβητών.

Το διεθνές σημείο αναφοράς Brent ενισχύθηκε κατά 3,8% φτάνοντας τα 106,12 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σημείωσε άνοδο 3,6% στα 93,61 δολάρια. Η άνοδος των τιμών συνδέεται με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση και την αβεβαιότητα γύρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενεργειακές ροές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ανταλλαγές μηνυμάτων μέσω διαμεσολαβητών δεν συνιστούν απευθείας διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι η Τεχεράνη προτίθεται να απορρίψει πρόταση εκεχειρίας από τις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας δικούς της όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με όσα ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη επιθυμεί συμφωνία. Μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε ότι ανέστειλε προηγούμενες απειλές για πλήγματα σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές λόγω των διαπραγματεύσεων.

Αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας TD Securities εκτιμούν ότι το νέο σοκ στις τιμές του πετρελαίου δεν αναμένεται να οδηγήσει άμεσα σε επιθετική αλλαγή νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve. Παρότι οι αγορές αρχίζουν να λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο αύξησης επιτοκίων λόγω υψηλότερων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, η τράπεζα θεωρεί πιθανότερο η Fed να τηρήσει στάση αναμονής, διατηρώντας την κατεύθυνση προς πιθανές μειώσεις επιτοκίων αργότερα μέσα στο 2026.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται να «αγνοήσει» σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό σοκ, εφόσον οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμείνουν σταθερές και δεν εμφανιστούν δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία.