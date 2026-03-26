Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Ο όμιλος παροχής συμβουλευτικών και τεχνολογικών υπηρεσιών Bright υπέγραψε, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, μνημόνιο αλληλοκατανόησης (MoU) με τη Real Group του Νίκου Χατζηνικολάου για την απόκτηση ποσοστού 33,4%, επιδιώκοντας να αποκτήσει θέση καταστατικής μειοψηφίας και να εισέλθει δυναμικά στον χώρο των media.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence), ενώ εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η οριστική συμφωνία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να υπογραφεί προς τα τέλη Μαΐου. Το χρονοδιάγραμμα αυτό φαίνεται να συνδέεται και με τα σχέδια του ομίλου Bright για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, με ανάδοχο τη Euroxx, πιθανότατα εντός του πρώτου επταμήνου του έτους.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση καταστατικής μειοψηφίας στον όμιλο Real Group, στον οποίο ανήκουν η εφημερίδα Real News, ο ραδιοφωνικός σταθμός Real FM και η ενημερωτική ιστοσελίδα του ομίλου, ενώ το management θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Νίκου Χατζηνικολάου.

Ο όμιλος Bright τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη αναπτυξιακή πορεία, υπό την ηγεσία του Γιώργου Πουλόπουλου, αυξάνοντας τόσο την κερδοφορία όσο και τον κύκλο εργασιών του, ενώ πέρα από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες δραστηριοποιείται δυναμικά και στον τομέα της τεχνολογίας.

Σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη του ομίλου αποτέλεσε η εξαγορά που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η Bright Business Solutions ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της DBC DIADIKASIA, η οποία μέχρι τότε ήταν η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τότε είχε επισημανθεί ότι η ένωση των δύο εταιρειών δημιουργεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, αλλάζοντας τα δεδομένα στον κλάδο και διευρύνοντας σημαντικά το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών. Το ενοποιημένο σχήμα αριθμεί πλέον περισσότερους από 700 εργαζόμενους και συνεχίζει να επενδύει στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.