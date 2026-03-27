Οι Αμερικανοί έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 850 πυραύλους Tomahawk σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, «αφήνοντας ένα μεγάλο κενό σε μια πιθανή σύγκρουση στον Δυτικό Ειρηνικό».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εκτοξεύσει περισσότερους από 850 πύραυλους cruise Tomahawk μέσα σε τέσσερις εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, εξαντλώντας τα ακριβά όπλα με ρυθμό που έχει προκαλέσει ανησυχία σε ορισμένους αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Οι πύραυλοι, που μπορούν να εκτοξευτούν από πλοία επιφανείας του Ναυτικού και υποβρύχια, αποτελούν βασικό εργαλείο των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων από τότε που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε μάχη το 1991 κατά τη διάρκεια του Πόλεμου του Κόλπου.

Ωστόσο, κατασκευάζονται μόνο λίγες εκατοντάδες κάθε χρόνο, γεγονός που περιορίζει την παγκόσμια προμήθεια.

Οι Tomahawk μπορούν να διανύσουν περισσότερα από 1.000 μίλια, μειώνοντας την ανάγκη να σταλούν στην εμπόλεμη ζώνη αμερικανοί πιλότοι. Η βαριά εξάρτηση από αυτούς στη σύγκρουση με το Ιράν ανοίγει, σύμφωνα με την Washington Post, συζητήσεις για το αν θα πρέπει να μεταφερθούν κάποιοι από άλλες περιοχές του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του Ινδο-Ειρηνικού, αλλά και για το αν θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την κατασκευή μεγαλύτερου αποθέματος.

Το ζήτημα έχει φέρει στο φως ευρύτερες ανησυχίες τόσο στο Πεντάγωνο όσο και στο Κογκρέσο σχετικά με τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν. Δεν είναι λίγοι εξάλλου εκείνοι που δεν κρίνουν αναγκαία την συγκεκριμένη σύγκρουση, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να ισορροπήσουν την πιθανότητα μελλοντικών συγκρούσεων σε άλλα μέρη του κόσμου.

Το ζήτημα παραμένει, ενώ ο Λευκός Οίκος εξετάζει μια ενδεχόμενη σημαντική κλιμάκωση με χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το Πεντάγωνο παρακολουθεί τον αριθμό των Tomahawk που χρησιμοποιεί ο στρατός με αυξανόμενο ενδιαφέρον - σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει τι σημαίνει ο ρυθμός κατανάλωσης όχι μόνο για την εκστρατεία κατά του Ιράν αλλά και για μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τον αριθμό των Tomahawk που έχουν απομείνει στη Μέση Ανατολή ως «ανησυχητικά χαμηλό», ενώ άλλος είπε ότι χωρίς παρέμβαση, το Πεντάγωνο πλησιάζει σε «Winchester» - στρατιωτικός όρος που σημαίνει εξάντληση πυρομαχικών.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των πυραύλων Tomahawk που έχουν εκτοξευθεί ή παραμένουν στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «έχουν όλα όσα χρειάζονται για να εκτελέσουν οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και τον τόπο που επιλέγει ο πρόεδρος και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα».

Οι σύγχρονοι πύραυλοι Tomahawk βρίσκονται σε υπηρεσία από το 2004 και επιτρέπουν στις αμερικανικές δυνάμεις να επικοινωνούν με τον πύραυλο μέσω δορυφόρου. Μπορούν να πλήξουν προγραμματισμένους στόχους ή να εντοπίζουν αντιπάλους σε πραγματικό χρόνο μέσω GPS. Μπορούν επίσης να περιφέρονται πάνω από ένα πεδίο μάχης και διαθέτουν κάμερα ικανή να μεταδίδει πληροφορίες για ζημιές στους διοικητές.

Οι πιο πρόσφατες εκδόσεις του πυραύλου μπορεί να κοστίζουν έως και 3,6 εκατομμύρια δολάρια το τεμάχιο, ενώ απαιτούν έως και δύο χρόνια για να κατασκευαστούν, σύμφωνα με έγγραφα του Ναυτικού. Τα τελευταία χρόνια αγοράζονται σε μικρές παρτίδες - με μόνο 57 να περιλαμβάνονται στον περσινό προϋπολογισμό άμυνας.

Σύμφωνα με άτομα εξοικειωμένα με το θέμα, πολλοί από τους πάνω από 850 Tomahawk που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτοξεύτηκαν τις πρώτες μέρες της Επιχείρησης «Επική Οργή», ενώ τουλάχιστον ένας χτύπησε κοντά σε δημοτικό σχολείο στην ιρανική πόλη Minab στις πρώτες ώρες του πολέμου..

Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο ναύαρχος Τσαρλς «Μπραντ» Κούπερ, που εποπτεύει τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή ως επικεφαλής του U.S. Central Command, δήλωσαν ότι καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις κατέστρεψαν νωρίς τις ιρανικές αεράμυνες και άλλες στρατιωτικές δυνατότητες, οι αμερικανοί πιλότοι μπόρεσαν να προχωρήσουν προς το εσωτερικό και να πραγματοποιούν αεροπορικές επιθέσεις χρησιμοποιώντας πυρομαχικά που το Πεντάγωνο διαθέτει σε μεγαλύτερη αφθονία.

Ο αμερικανικός στρατός έχει εκτοξεύσει, παράλληλα, περισσότερους από 1.000 αντιαεροπορικούς πύραυλους σε απάντηση στις ιρανικές αντεπιθέσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Patriot και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), που θεωρούνται τα πιο προηγμένα στον κόσμο, σύμφωνα με δύο ακόμη αξιωματούχους εξοικειωμένους με το θέμα. Το απόθεμα αυτών των όπλων είναι επίσης περιορισμένο και δεν δημοσιοποιείται.

Η MacKenzie Eaglen, ανώτερη συνεργάτιδα στο American Enterprise Institute, δήλωσε ότι πριν ξεκινήσει η Επιχείρηση «Επική Οργή» στα τέλη του προηγούμενου μήνα, το Ναυτικό πιθανώς διέθετε μεταξύ 4.000 και 4.500 πυραύλων Tomahawk. Άλλοι αναλυτές ν έχουν αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να ήταν πολύ χαμηλότερος, ίσως πιο κοντά στους 3.000, μετά τη μεγάλη χρήση τους σε πρόσφατες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ πέρυσι στο Ιράν, την Υεμένη και τη Νιγηρία.

Ο Mark Cancian, ανώτερος σύμβουλος στο Center for Strategic and International Studies (CSIS), δήλωσε ότι αν ο στρατός έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 800 Tomahawk κατά του Ιράν, «αυτό θα μπορούσε αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού αποθέματος και θα αφήσει ένα μεγάλο κενό σε μια πιθανή σύγκρουση στον Δυτικό Ειρηνικό». Το think tank του εκτιμά ότι το Ναυτικό μπορεί να είχε μόνο 3.100 Tomahawk στη διάθεσή του στην αρχή του πολέμου πριν από έναν μήνα.

«Θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να αναπληρωθεί», είπε ο Cancian.

Το Ναυτικό έχει αγοράσει σχεδόν 9.000 Tomahawk κατά τη διάρκεια του πυραυλικού του προγράμματος, σύμφωνα με εκτίμηση του CSIS. Χιλιάδες από αυτούς είναι λιγότερο προηγμένες πρώιμες εκδόσεις που πλέον είναι παρωχημένες και έχουν αποσυρθεί, όπως διαπίστωσε το CSIS.