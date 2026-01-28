Όπως καταγγέλλουν οι απόφοιτοι παραμένουν στον «αέρα» επτά χρόνια χωρίς αντιστοίχιση πτυχίων με το Δημόσιο ήδη να έχει επιβαρυνθεί με πρόστιμα άνω των 1,5 εκατ. ευρώ.

Στη Βουλή έφεραν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το ζήτημα της συνεχιζόμενης «ομηρίας» περίπου 400.000 αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), οι οποίοι εδώ και επτά χρόνια παραμένουν χωρίς θεσμοθετημένη αντιστοίχιση των πτυχίων τους και χωρίς πλήρη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Με αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας κατατέθηκε το Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης, ο οποίος καταγγέλλει την παρατεταμένη κυβερνητική αδιαφορία και ζητά άμεση λύση στο ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων με τα αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς και τη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, η μη συμμόρφωση της Πολιτείας σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει οδηγήσει σε επαναλαμβανόμενα χρηματικά πρόστιμα εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία συνολικά ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις, ανακοινώσεις, συναντήσεις με πολιτική ηγεσία και περισσότερες από 25 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις τα τελευταία χρόνια, το πρόβλημα παραμένει άλυτο. Οι απόφοιτοι τονίζουν ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα οδηγεί σε επαγγελματική υποβάθμιση, αβεβαιότητα και άνιση μεταχείριση, ενώ ζητούν από την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση που θα αποκαθιστά τα δικαιώματά τους και θα δίνει οριστικό τέλος σε μια αδικία που χρονίζει.

«Είμαστε όμηροι της κυβερνητικής αδιαφορίας» καταγγέλλουν οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Επτά χρόνια μετά την κατάργηση των πρώην Α.Ε.Ι. Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.), παραμένουμε 400.000 απόφοιτοι χωρίς θεσμοθετημένη αντιστοίχιση πτυχίων και χωρίς πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Την ίδια στιγμή, το Ελληνικό Δημόσιο επιβαρύνεται με επαναλαμβανόμενα χρηματικά πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, εξαιτίας της παρατεταμένης μη συμμόρφωσης της Πολιτείας σε τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Η κατάργηση των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.) μέσω των νόμων 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019 οδήγησε στην ενσωμάτωση του τεχνολογικού τομέα στον πανεπιστημιακό, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρότι η αναδιοργάνωση αυτή παρουσιάστηκε ως θεσμική τομή, άφησε μια κρίσιμη και αδικαιολόγητη εκκρεμότητα, την αντιστοίχιση των πτυχίων μας και τη σαφή ρύθμιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Η σημερινή κυβέρνηση, παρότι κληρονόμησε το πρόβλημα, επέλεξε συνειδητά να μην το επιλύσει. Στην πράξη, τα εργασιακά μας δικαιώματα ποτέ δεν υπήρξαν πλήρως ανάλογα των τίτλων σπουδών μας, ακόμη και μετά τον ν.2916/2001, με τον οποίο τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη εκπαίδευση. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη πριν από τον ν.2916/2001 υπήρχαν συνεχείς παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο σπουδών και τη Συνθήκη της Μπολόνια. Ως Σύλλογος Αποφοίτων & Φοιτητών Τ.Ε.Ι. Κρήτης, από την ίδρυσή μας έως σήμερα: Έχουμε εκδώσει πάνω από 30 δελτία Τύπου.

Έχουμε πραγματοποιήσει συναντήσεις με βουλευτές όλων των κομμάτων Έχουμε συναντηθεί με τον πρώην Υφυπουργό Παιδείας κ. Συρίγο και τον Υπουργό Παιδείας κ. Πιερρακάκη Έχουν κατατεθεί πάνω από 25 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για το ζήτημα Παρά τα παραπάνω, η στάση της κυβέρνησης παραμένει απαράδεκτη. Είτε μεταθέτει το ζήτημα επ’ αόριστον, είτε απαντά γενικόλογα, είτε επιλέγει την πλήρη αδιαφορία. Εδώ και επτά (7) χρόνια ζητούμε την θέσπιση μιας ειδικής διαδικασίας αντιστοίχισης ή/και ισοτίμισης των πτυχίων μας με τα πτυχία των νέων τμημάτων που ιδρύθηκαν με τον ν.4610/2019 (στην περίπτωση μας ως απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι. Κρήτης με τα τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ). Τ

ο αίτημα μας ενισχύεται με την αρ.Πράξης 99/23.02.2023, απόφασή της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο οποίο παρέχει στήριξη. Συνεπώς αδυνατούμε να καταλάβουμε σε ποιο σημείο «ζορίζεται» η κυβέρνηση δεδομένου ότι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν διαδικασίες αντιστοίχισης πτυχίου σε περιπτώσεις κατάργησης/μετονομασίας ή μετεξέλιξης ιδρυμάτων (ακόμη από Ανωτέρας σε Ανώτατη)

όπως: 1. Ανωτάτης → Ανωτάτης: Εξομοίωση τίτλων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής και της Παντείου Σχολής με τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια (π.δ. 377/1989).

2. Ανωτάτης → Ανωτάτης: Μετατροπή τίτλων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (Α.Β.Σ.Π.) σε τίτλους Πανεπιστημίου Πειραιώς (π.δ. 377/1989).

3. Ανωτέρας → Ανωτάτης: Εξομοίωση πτυχίων ΕΑΣΑ με τα πτυχία Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Β1/421/1986 – ν.1674/1986).

4. Ανωτέρας → Ανωτέρας: Μετατροπή πτυχίων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. σε πτυχία Τ.Ε.Ι. (ν.1865/1989).

5. Ανωτέρας → Ανωτάτης: Εξομοίωση πτυχίων Παιδαγωγικών Ακαδημιών με Πανεπιστημιακά τμήματα μέσω συμπληρωματικής εκπαίδευσης (π.δ. 130/1990)

Σήμερα, προερχόμαστε από τμήματα και ιδρύματα που δεν υφίστανται πλέον, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η αποσαφήνιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, ώστε να αντιστοιχούν στον τίτλο σπουδών μας. Την ίδια στιγμή, στη θέση των Τ.Ε.Ι. ιδρύθηκαν νέα ιδρύματα ίδιας ακαδημαϊκής βαθμίδας, στα οποία τα εργασιακά δικαιώματα των τμημάτων έχουν ρυθμιστεί, δημιουργώντας κατάφωρη άνιση μεταχείριση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η απόφαση ΦΕΚ (ΑΔΑ: 9ΛΓΑ46ΜΤΛ6-ΚΗ0) που εκδόθηκε στις 27/02/2025, και στην οποία επιτρέπει σε δημόσιες υπηρεσίες την ανακατανομή θέσεων κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), χωρίς να έχει προηγηθεί αναγνώριση της ισοτιμίας των πτυχίων Τ.Ε.Ι. με τα πανεπιστημιακά πτυχία. Η ρύθμιση αυτή παραβιάζει την αρχή της ισότητας και οδηγεί σε επαγγελματική υποβάθμιση μας προχωρώντας σε αυθαίρετες διακρίσεις. Ενδεικτικά θα σας αναφέρουμε τα χρηματικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στο Ελληνικό Δημόσιο (έως και σήμερα) εξαιτίας της παρατεταμένης μη συμμόρφωσης του Ελληνικού κράτους με δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των πρώην Α.Ε.Ι. Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι.), (και συγκεκριμένα των μηχανικών Τ.Ε.Ι.) να αναγνωρίσει/καθορίσει αυτά τα δικαιώματα:

1. Επαναλαμβανόμενες χρηματικές κυρώσεις από το Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσω του Συμβουλίου Συμμόρφωσης, έχει επιβάλει στο Δημόσιο (σε 4 υπουργεία) επανειλημμένα χρηματικές κυρώσεις λόγω παρατεταμένης μη συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις που απαιτούν την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων: 12.000 € ανά αιτούντα (απόφαση 20/2025) για τη μη συμμόρφωση με την απόφαση του 2012. Προηγούμενες κυρώσεις: 5.000 € ανά αιτούντα το 2018, 10.000 € το 2021 και 10.000 € το 2023 για την ίδια υπόθεση. 5.000 € ανά αιτούντα με τις αποφάσεις 23, 24 και 25/2025 λόγω μη συμμόρφωσης με αποφάσεις του 2022. 5.000 € ανά αιτούντα με την απόφαση 26/2025 για άλλη απόφαση του 2022.

2. Καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ): Το ΕΔΔΑ έχει ήδη καταδικάσει την Ελλάδα (υπόθεση Σακελλάρης κ.λπ. κατά Ελλάδας, 23 Οκτωβρίου 2025) για παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, λόγω της παρατεταμένης μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΣτΕ σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Εκκρεμούν και άλλες προσφυγές στο ΕΔΔΑ για το ίδιο θέμα.

3. Επιπλέον ζητήματα: Ανεξάρτητα από τις κυρώσεις για αυτά τα πρόστιμα, έχουν επίσης επιδικαστεί αποζημιώσεις πτυχιούχων που προσέφυγαν στα δικαστήρια, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά 1,5–2 εκατομμύρια ευρώ για 3 περιπτώσεις όπου οι αποφάσεις δικαστηρίων δικαίωσαν τους αποφοίτους για την ηθική βλάβη που υπέστησαν λόγω της μη συμμόρφωσης της διοίκησης, χωρίς όμως τα υποκείμενα προβλήματα να έχουν λυθεί. Την ίδια στιγμή που εκτυλίσσονται διαδοχικά οικονομικά σκάνδαλα, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση επιβαρύνει τον ελληνικό λαό με πρόσθετα οικονομικά βάρη, λόγω των προστίμων που έχει δεχτεί το Ελληνικό Δημόσιο εξαιτίας της μη ρύθμισης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Και ενώ επιχειρεί να πείσει ότι δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και προοπτικές για τη νέα γενιά, στην πράξη μας ωθεί στη φυγή, καθώς στο εξωτερικό τα πτυχία μας αναγνωρίζονται πλήρως ως ισότιμοι τίτλοι πανεπιστημίων εφαρμοσμένων επιστημών (universities of applied sciences).

Προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί με μια διαδικασία αντιστοίχισης πτυχίων με τα αντίστοιχα ή συναφή τμήματα των πανεπιστημίων που ενσωμάτωσαν Τ.Ε.Ι., ή αναδιοργανώθηκαν ως πανεπιστήμια (περιπτώσεις ΠΑΔΑ και ΕΛΜΕΠΑ) η οποία είναι σε εκκρεμότητα και οφείλει το κράτος να την εφαρμόσει. Την ίδια στιγμή που ως απόφοιτοι αναμένουμε εδώ και 43 χρόνια για τα εργασιακά δικαιώματα που θα έπρεπε να είχαμε, καθώς και επί 7 χρόνια για την αντιστοίχιση των πτυχίων μας, η κυβέρνηση «τάσσει» υποσχέσεις για την απόδοση εργασιακών δικαιωμάτων σε τμήματα πρώην Τ.ΕΙ., που ποτέ δεν απέκτησαν. Καλούμε την κυβέρνηση να αφήσει τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, να σοβαρευτεί στο θέμα μας και να κάνει επιτέλους πράξη όσα έχει αφήσει σε εκκρεμότητα για το ζήτημα μας.