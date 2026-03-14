Η Maran Tankers επιβεβαίωσε το χτύπημα στο δεξαμενόπλοιο (τάνκερ) Maran Homer από άγνωστο αντικείμενο τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, ενώ το πλοίο βρισκόταν εκτός ρωσικών υδάτων.

Η εταιρεία καθησυχάζει για την ασφάλεια του πληρώματος, τονίζοντας πως οι ζημιές είναι περιορισμένες και το πλοίο έχει ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk».

Ανακοίνωση εξέδωσε και το υπουργείο Ναυτιλίας. Παρά τις υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά, το πλοίο παραμένει αξιόπλοο και δεν έχει αναφερθεί θαλάσσια ρύπανση.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας:

«Εναέρια επίθεση από βλήμα ή drone (UAV) σε δ/ξ ελληνικής σημαίας με 24 μέλη πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιππινέζοι – 1 Ρουμάνος), στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. ανοιχτά από Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους».