Γιατί η πιο έξυπνη επιλογή είναι μια συσκευή ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, σε TOP Black Friday τιμή!

Ο Νοέμβρης είναι από εκείνους τους μήνες που το ημερολόγιο γεμίζει γιορτές. Μιχάλης, Ανδρέας, Κατερίνα… σχεδόν κάθε εβδομάδα κάποιος έχει ονομαστική, κι έτσι οι μικρές αφορμές για δώρα αρχίζουν να εμφανίζονται πριν καν φτάσουν τα Χριστούγεννα.

Κι ενώ όλοι γύρω μου αρχίζουν ήδη να οργανώνουν λίστες, να ψάχνουν προσφορές και να γεμίζουν καλάθια, ενόψει της Black Friday, εγώ φέτος ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. Να μην μπω στη λογική του πανικού, του «πρόλαβε πριν τελειώσει». Να ψωνίσω λίγα, αλλά σωστά.

Έχω, άλλωστε, πολύ συγκεκριμένες ανάγκες, όπως ένα νέο laptop για τη δουλειά και ένα smartphone για τον μπαμπά μου, που το δικό του κολλάει στη μέση κάθε βιντεοκλήσης. Ένα smartwatch για τη Χρύσα, την κολλητή μου κι ένα δώρο-έκπληξη για τον βαφτισιμιό μου τον Νικόλα που ήδη μιλάει για κονσόλες και παιχνίδια με τα μάτια του να λάμπουν.

Αυτό που δεν ήθελα, όμως ήταν να χαθώ ξανά μέσα σε έναν κυκεώνα από προσφορές και ευκαιρίες. Ήθελα να κάνω έξυπνες αγορές και εκεί είναι που ανακάλυψα το Flip.gr.

Μια Black Friday διαφορετική απ’ ό,τι έχεις συνηθίσει

Το Flip.gr δεν είναι άλλο ένα e-shop με φωνές και κραυγαλέες εκπτώσεις.

Δεν σε βομβαρδίζει με ποσοστά, countdowns και κεφαλαία γράμματα. Σε υποδέχεται με έναν τρόπο ήρεμο, καθαρό, σαν να σου λέει «πάρε τον χρόνο σου, διάλεξε με ηρεμία, σκέψου τι έχει πραγματικά σημασία για σένα». Αυτό και μόνο με κέρδισε.

Και μιας που οι προσφορές του Black Friday στο Flip.gr έχουν ήδη ξεκινήσει, σκέφτηκα πως δεν υπήρχε καλύτερη στιγμή να κάνω τις πιο ουσιαστικές αγορές της χρονιάς.

Εκεί ανακάλυψα έναν κόσμο που μιλά τη γλώσσα μου: refurbished συσκευές, δηλαδή ανακατασκευασμένες με τεχνική φροντίδα, συσκευές που έχουν ελεγχθεί εξονυχιστικά, ανανεωθεί και ξαναγεννηθεί σαν καινούργιες.

Δεν είναι μεταχειρισμένες, είναι επανασχεδιασμένες για μια δεύτερη, premium ζωή.

Κάθε συσκευή περνά από 67 ελέγχους ποιότητας, η μπαταρία της έχει τουλάχιστον 85% υγεία, και συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση. Και φυσικά, είναι έως και 40% φθηνότερη από την καινούργια εκδοχή της.

Γιατί στο Flip.gr, η τεχνολογία δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία για να αξίζει.

Ξεκίνησα από περιέργεια, για να ρίξω μια ματιά, και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκα να εξερευνώ προσφορές που έβγαζαν νόημα, όπως iPhone 13 από 299,99€, iPhone 15 Pro Max από 749,99€, laptops, tablets, smartwatches και κονσόλες, όλα refurbished, όλα σαν καινούργια.

Εκεί συνειδητοποίησα πως ίσως για πρώτη φορά, η Black Friday θα μπορούσε να σημαίνει αξία, όχι υπερβολή.

Αν το καλοσκεφτείς, είναι μια μικρή επανάσταση στη λογική των αγορών γιατί μπορείς να έχεις premium ποιότητα, χωρίς να πληρώνεις υπερβολές.

Λιγότερα πράγματα, περισσότερη αξία

Ως δημοσιογράφος, το laptop μου είναι προέκταση του χεριού μου και, για να είμαι ειλικρινής, το δικό μου είχε αρχίσει να βαριανασαίνει πριν καν ανοίξω δεύτερο tab.

Στο Flip.gr βρήκα ένα refurbished MacBook Air που έμοιαζε ιδανικό. Το παρήγγειλα και το παρέλαβα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες. Όταν το άνοιξα, ένιωσα εκείνη τη χαρακτηριστική χαρά του καινούργιου… γυαλιστερό, καθαρό, ελαφρύ, γρήγορο. Αν δεν ήξερα πως είναι refurbished, δεν θα μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.

Κι εκεί κατάλαβα ότι η πιο έξυπνη αγορά δεν είναι αυτή που σε εντυπωσιάζει τη στιγμή της πληρωμής, αλλά εκείνη που συνεχίζει να σε δικαιώνει μήνες μετά.

Ο μπαμπάς μου από την άλλη, είναι από εκείνους τους ανθρώπους που δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα, ούτε κινητό, ούτε συνήθειες. Έτσι, χωρίς να του πω πολλά, του παράγγειλα ένα iPhone 13 από το Flip.gr, στα 299,99 €, με διετή εγγύηση και ελεγμένη ποιότητα. «Είναι πολύ ωραίο», μου είπε όταν το άνοιξε. Δεν του είπα ποτέ ότι ήταν refurbished γιατί, ειλικρινά, δεν θα το καταλάβαινε.

Η Χρύσα η φίλη μου, είναι η πιο multitasking γυναίκα που ξέρω. Δουλεύει, τρέχει, φροντίζει τους άλλους και ξεχνά τον εαυτό της. Κάθε φορά που της λέω «χαλάρωσε λίγο», μου απαντά γελώντας «να τελειώσω πρώτα αυτό».

Γι’ αυτό το δώρο της ήθελα να είναι κάτι περισσότερο από όμορφο, έπρεπε να έχει νόημα. Ένα smartwatch που θα της θυμίζει να σταματά για λίγο, να αναπνέει και να βρίσκει ξανά τον ρυθμό της. Στο Flip.gr βρήκα αυτό που της ταίριαζε, σε εξαιρετική κατάσταση, με τα ίδια standards που ισχύουν για όλα τα προϊόντα τους: ελεγμένο, εγγυημένο και σαν καινούργιο.

Σειρά είχε ο Νικόλας, ο μικρός μου βαφτισιμιός που μετράει τις μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Για εκείνον, η χαρά των γιορτών αρχίζει με την υπόσχεση ενός παιχνιδιού.

Στο Flip.gr βρήκα refurbished κονσόλες σε άψογη κατάσταση, με γρήγορη παράδοση και τιμές που επιτέλους με έκαναν να πω ναι χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γιατί είναι ωραίο να κάνεις δώρα που δίνουν χαρά, χωρίς να σε αγχώνουν.

Τεχνολογία με συνείδηση

Φέτος, η Black Friday δεν με βρήκε να σκρολάρω νευρικά και να συγκρίνω ατελείωτα tabs. Με βρήκε να κάνω επιλογές με νόημα, να αγοράζω λιγότερα, αλλά καλύτερα.

Στο Flip.gr, η Black Friday δεν σημαίνει υπερκατανάλωση. Σημαίνει προσφορές με ποιότητα. Σημαίνει ευκολία πληρωμής με 4 άτοκες δόσεις μέσω tbi Bank ή Klarna, χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς επιβάρυνση.

Και φυσικά, σημαίνει εμπιστοσύνη γιατί αν αλλάξω γνώμη έχω 30 ημέρες δωρεάν επιστροφή και εξυπηρέτηση που με καταλαβαίνει, όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν οι πάνω από 550.000 ευχαριστημένοι πελάτες του.

Μου αρέσει να σκέφτομαι ακόμη ότι κάθε refurbished αγορά είναι μια μικρή πράξη ευθύνης. Κάθε συσκευή που ανακατασκευάζεται σημαίνει λιγότερα απόβλητα, λιγότεροι πόροι, λιγότερη σπατάλη.

Κι αν έχεις μια παλιά συσκευή, μπορείς να την πουλήσεις στο Flip.gr σε τρία απλά βήματα: εκτίμηση, αποστολή, πληρωμή. Έτσι, τίποτα δεν πηγαίνει χαμένο, απλώς αλλάζει χέρια.

Το δικό μου «less but better»

Αυτή τη Black Friday δεν θα τη θυμάμαι για τις εκπτώσεις αλλά για εκείνη την αίσθηση ηρεμίας όταν πάτησα «ολοκλήρωση αγοράς». Για το ότι δεν αγόρασα πολλά, αλλά αγόρασα σωστά.

Ένα laptop για τη δουλειά μου, ένα smartphone για τον μπαμπά, ένα smartwatch για τη Χρύσα, μια κονσόλα για τον βαφτισιμιό. Όλα σαν καινούργια, όλα από το Flip.gr, όλα σε TOP Black Friday τιμές.

Κι αν έπρεπε να συνοψίσω όλο αυτό σε μία φράση; Φέτος, δεν κυνηγάω τις εκπτώσεις, κυνηγάω την αξία. Και νομίζω πως αυτό, τελικά, είναι το πιο δυνατό deal της χρονιάς.