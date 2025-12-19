Η Flip, φέρνει φέτος τη μαγεία των Χριστουγέννων με μοναδικές προσφορές σε refurbished συσκευές, δίνοντάς σας την ευκαιρία να χαρίσετε την τεχνολογία που αγαπάτε και να κερδίσετε έως 420€ σε σχέση με την αγορά μίας καινούργιας.

Σε μια περίοδο όπου τα δώρα αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζουν ποιότητα και αξία, η Flip επαναπροσδιορίζει το τι σημαίνει «ιδανικό δώρο», μετατρέποντας τη στιγμή της ανταλλαγής σε μια έκπληξη που φωτίζει τα πρόσωπα των αγαπημένων σας και μπορεί να ομορφύνει όλη τους τη χρονιά. Η εμπειρία των Χριστουγέννων γίνεται ακόμη πιο μαγική μέσα από επιλογές τεχνολογίας που συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών, γρήγορη παράδοση σε 2–4 ημέρες, δωρεάν επιστροφή 30 ημερών και ευέλικτους τρόπους πληρωμής με έως και 4 άτοκες δόσεις μέσω tbi bank και Klarna, χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς επιβάρυνση, προσφέροντας ένα μοναδικό δώρο που συνδυάζει προσιτή πολυτέλεια και ποιότητα.

Η Flip, έχοντας συμπληρώσει δύο χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, και με πάνω από 550.000 ευχαριστημένους πελάτες στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, συνεχίζει να φροντίζει ώστε κάθε συσκευή να περνά από 67 αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους πριν φτάσει στα χέρια του καταναλωτή, εξασφαλίζοντας ότι λειτουργεί άψογα και μοιάζει «σαν καινούργια» αποδεικνύοντας ότι η έξυπνη αγορά μπορεί να είναι και η πιο ξεχωριστή.

Αυτά τα Χριστούγεννα, η Flip σας προσφέρει εξαιρετικές προσφορές, όπως το iPhone 12 Pro από μόνο 219,99 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση καθώς και το iPhone 13 Pro Max 128 GΒ από μόνο 399,99 ευρώ με 2 χρόνια εγγύηση. Παράλληλα, υπάρχουν και δεκάδες ακόμα επιλογές σε smartphones, laptops, tablets, smartwatches & κονσόλες PlayStation ώστε να δωρίσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα τεχνολογία σαν καινούργια χωρίς να πληρώσετε μία περιουσία.

Οι ανακατασκευασμένες συσκευές της Flip υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο, εξασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν λειτουργεί άψογα σαν να ήταν καινούργιο. Οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν την εμπειρία χρήσης μιας πλήρους ελεγμένης συσκευής με υγεία μπαταρίας ≥ 85%, ενώ παράλληλα στηρίζουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο αγοροπωλησίας τεχνολογικών προϊόντων. Ταυτόχρονα, η Flip δεσμεύεται να προσφέρει προϊόντα που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, βοηθώντας στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Αυτά τα Χριστούγεννα, κάνε την πιο έξυπνη έκπληξη στους αγαπημένους σου με μια συσκευή “σαν καινούργια” από το Flip.gr.

Επισκεφθείτε το www.flip.gr και βρείτε τις ιδανικές συσκευές για όσους αγαπάτε.