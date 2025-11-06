Ενδέχεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026.

Η Apple ετοιμάζεται να λανσάρει έναν νέο, οικονομικό φορητό υπολογιστή, ο οποίος θα διαθέτει ένα γνώριμο τσιπ στο εσωτερικό του.

Αυτός θα είναι ο πρώτος προσιτός φορητός υπολογιστής της Apple, με στόχο να ανταγωνιστεί συσκευές όπως τα Chromebook της Google και άλλα οικονομικά notebooks, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι συγκεκριμένοι υπολογιστές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, όπου τα σχολεία χρειάζονται να προμηθευτούν πολλούς υπολογιστές σε χαμηλή τιμή για βασικές εργασίες.

Ο νέος υπολογιστής της Apple θα επικεντρωθεί στην εύκολη περιήγηση στο διαδίκτυο και στην επεξεργασία εγγράφων, προσφέροντας μία απλή και λειτουργική εμπειρία για τους χρήστες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Apple δοκιμάζει ήδη τον υπολογιστή στα κεντρικά της γραφεία και η παραγωγή έχει ξεκινήσει, με πιθανή κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Η εταιρεία σκοπεύει να εισέλθει στην αγορά των υπολογιστών χαμηλών προδιαγραφών – μία αγορά που μέχρι τώρα απέφευγε – χρησιμοποιώντας οικονομικότερα εξαρτήματα. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη χρήση ενός επεξεργαστή προερχόμενου από το iPhone.

Η Apple έχει ήδη χρησιμοποιήσει τσιπ από τα iPhone για να τροφοδοτήσει τα iPad, ακόμη και για τις οθόνες τους. Τα πιο πρόσφατα iPad όμως αξιοποιούν πλέον τα ισχυρότερα τσιπ της σειράς M, που σχεδιάστηκαν για τους Mac, από την εποχή που η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή των δικών της επεξεργαστών το 2020.

Ο τεχνολογικός κολοσσός επιδιώκει εδώ και καιρό να ενισχύσει την παρουσία της στην εκπαιδευτική αγορά. Μέχρι σήμερα, αυτό γινόταν κυρίως με την πώληση παλαιότερων μοντέλων σε χαμηλότερες τιμές. Ο νέος φορητός υπολογιστής θα σηματοδοτήσει την είσοδο ενός ολοκαίνουριου σχεδιασμού, στοχεύοντας στην προσιτή αλλά σύγχρονη εμπειρία χρήσης.

Η στρατηγική αυτή θυμίζει την προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η Apple με τα οικονομικότερα iPhones, όπως τα SE και iPhone 16E, που απευθύνονται στο χαμηλότερο τμήμα της αγοράς.