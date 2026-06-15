Οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σε 30 ανέρχονται οι αγροτοδασικές φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Απ' αυτές,οι 27 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Κλήμα στην Σκόπελο έχει οριοθετηθεί. Επιπλέον, οριοθετημένη είναι και η φωτιά που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Ζησιμαίϊκα του δήμου Δυτικής Αχαΐας.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2066514444591518054}

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2066542239153533112}

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Παρά την γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος, οι πυροσβεστικές δυνάμεις οριοθέτησαν την φωτιά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Επιπλέον, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος Αχαΐας έχει μεταβεί στην περιοχή της φωτιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.