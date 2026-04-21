«Πάντα δούλευα με τα χέρια μου. Είναι κάτι ενδιαφέρον και απαιτητικό», δήλωσε, εξηγώντας τι τον κρατά ενεργό και δημιουργικό σε αυτή την ηλικία.

Ο George Strausman, 102 ετών, συνδυάζει μαθήματα κεραμικής με εργασία τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στην οικογενειακή επιχείρηση κατασκευών. Τα βίντεο της εγγονής του, Francesca Rietti, στο TikTok, που παρουσιάζουν τον ενεργό τρόπο ζωής και το χιούμορ του, έχουν γίνει viral, εμπνέοντας θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο Strausman, που στο παρελθόν έπαιζε τένις μέχρι την ηλικία των 90 ετών, λέει ότι η κεραμική τον προκαλεί και τον κρατά δραστήριο και σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Ένας 102χρονος άνδρας εξασκεί τις δεξιότητές του στην κεραμική τα τελευταία 10 χρόνια. Ο George Strausman όχι μόνο εξακολουθεί να εργάζεται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα στην οικογενειακή επιχείρηση κατασκευών, αλλά έχει και πάθος για την κεραμική διαβάζουμε στο people.com.

Παρακολουθεί μαθήματα μέσω του προγράμματος Κοινοτικής Εκπαίδευσης του Great Neck Free Union School District στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με το CBS News. «Πάντα δούλευα με τα χέρια μου», δήλωσε. «Είναι κάτι ενδιαφέρον να κάνεις. Και είναι δύσκολο να το κάνεις καλά».

Η δασκάλα κεραμικής του, Rosalie Dornstein, εξήγησε ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για την αφοσίωσή του. «Και είναι υπέροχο που, στα 102 του, εξακολουθεί να θέλει να βελτιώνεται», είπε.

Έγινε viral αφού η εγγονή του ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο εκείνος περιγράφει το καθημερινό του πρόγραμμα. «Πηγαίνω στο μάθημα ποίησης, γράφω λίγη ποίηση, μετά πάω στο μάθημα κεραμικής, για να φτιάξω κομμάτια και αγγεία. Και μετά βγάζω τη γυναίκα μου για δείπνο», λέει στο βίντεο.

Σε άλλο βίντεο, η Rietti κατέγραψε τον παππού της να εργάζεται σε ένα έργο στο μάθημα κεραμικής. Σύμφωνα με την The Washington Post, είναι ο μόνος άνδρας στο τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα. «Είναι μια πολύ ωραία ομάδα γυναικών», είπε. «Κάποιες από αυτές είναι πολύ ικανές».

Τα βίντεο της εγγονής του έχουν συγκεντρώσει μεγάλη απήχηση, με χρήστες να σχολιάζουν πόσο δραστήριος παραμένει και να αναρωτιούνται ποιο είναι το μυστικό του. «Ο κόσμος το αγαπά γιατί δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι 102 ετών και δείχνει έτσι», εξήγησε η εγγονή του. «Είναι ένας άνθρωπος χαρούμενος που αγαπά τη ζωή».

«Νομίζω ότι ένα μέρος είναι το γεγονός ότι δεν φτάνουν όλοι τα 100, και αυτό είναι κάτι που ο κόσμος σέβεται», πρόσθεσε ο ίδιος. «Οι άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί μαζί μου».

Πριν ασχοληθεί με την κεραμική, έπαιζε τένις μέχρι τα 90 του, αλλά σταμάτησε λόγω της καταπόνησης στο σώμα του. Μερικές φορές παρακολουθεί τα μαθήματα μέσω Zoom, αλλά συνήθως πηγαίνει από κοντά για να βγαίνει από το σπίτι.

«Οδηγεί μόνος του για να έρθει εδώ, μιλά με όλους. Το να έρχεται και να παραμένει συνεπής κάθε εβδομάδα είναι πραγματικά έμπνευση για όλους μας», δήλωσε η Jennifer Andersen, διευθύντρια κοινοτικής εκπαίδευσης στα Great Neck Public Schools, στην The Washington Post.

Ωστόσο, ο Strausman δεν είναι πάντα ικανοποιημένος με τα έργα που δημιουργεί. Η σύζυγός του, Nancy, σημείωσε ότι συνήθως φέρνει στο σπίτι κομμάτια που θεωρεί αποτυχημένα, αλλά δεν σταματά να προσπαθεί. «Ίσως κάποια μέρα να γίνω αρκετά καλός για να είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε. «Ακόμη δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που κάνω».

