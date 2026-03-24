Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της live-action ταινίας «Moana», με τον Ντουέιν Τζόνσον να επιστρέφει ως Maui.

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για τη live-action εκδοχή της αγαπημένης ταινίας «Moana» (ή Βαϊάνα για το ελληνικό κοινό), αποκαλύπτοντας τον Ντουέιν Τζόνσον στο ρόλο του Maui. Ο σταρ που χάρισε τη φωνή του στον χαρακτήρα το 2016, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για να δώσει σάρκα και οστά στον εμβληματικό ημίθεο.

Η πλοκή διαδραματίζεται ξανά στο νησί Μοτουνούι, ακολουθώντας την περιπέτεια της νεαρής Moana στην προσπάθειά της να σώσει τους κατοίκους του.

{https://youtu.be/n7f6hlKsxxo?si=N9Uks5SYR0Ml4RGC}

Η πρωτοεμφανιζόμενη Κάθριν Λαγκάαϊα, αναλαμβάνει να δώσει πνοή στην ηρωίδα ενώ η Αουλιί Κραβάλιο η οποία δάνεισε τη φωνή της στις ταινίες του 2016 και 2024, έχει χρέη εκτελεστικής παραγωγού μαζί με τον σκηνοθέτη Τόμας Κάιλ. Στην ομάδα των παραγωγών συμμετέχουν επίσης ο Λιν-Μάνουελ Μιράντα, οι Ντάνι και Χίραμ Γκαρσία μέσω της Seven Bucks Productions του Τζόνσον και ο Μπο Φλιν για λογαριασμό της FlynnPictureCo.

Το καστ της ταινίας συμπληρώνουν ο Τζον Τούι ως ο πατέρας της Μοana (Αρχηγός Τούι), η Φράνκι Άνταμς ως μητέρα της (Sina) και η Ρένα Όουεν στο ρόλο της γιαγιάς Tala.

Το σενάριο υπογράφουν η Ντάνα Λεντού Μίλερ και ο Τζάρεντ Μπους, ο οποίος είχε γράψει και την αρχική ταινία σε μουσική των Λιν-Μάνουελ Μιράντα, Οπετάια Φοάι και Μαρκ Μανσίνα.

Aξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία κινουμένων σχεδίων του 2016 σημείωσε τεράστια επιτυχία, αγγίζοντας τα 643 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και κερδίζοντας υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων για το τραγούδι «How Far I'll Go».

Η νέα ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Ιουλίου.