H live action εκδοχή της Moana έρχεται στα σινεμά το καλοκαίρι.

Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser τρέιλερ για την επερχόμενη live action ταινία Moana, ή Βαϊάνα για το ελληνικό κοινό.



Στο live action ριμέικ του εισπρακτικά επιτυχημένου animation πρωταγωνιστεί ο Ντουέιν Τζόνσον o οποίος επαναλαμβάνει το ρόλο του ημί-θεου Μάουι και η πρωτοεμφανιζόμενη Λάγκα'αια στο ρόλο της Moana. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα ενσαρκώσω αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί η Μοάνα είναι ένας από τους αγαπημένους μου», δήλωσε η 18χρονη Αυστραλή ηθοποιός.



Η ταινία, σε σκηνοθεσία Τόμας Κάιλ, θα παραμείνει πιστή στο πρωτότυπο υλικό, με την προσθήκη πραγματικών ηθοποιών, ψηφιακών εφέ και πιθανώς μερικών νέων σκηνών. Όπως και το animation, ακολουθεί την ομώνυμη ηρωίδα, την κόρη του αρχηγού ενός παραθαλάσσιου χωριού, καθώς σαλπάρει αναζητώντας έναν αγνοούμενο ημίθεο για να βοηθήσει να σώσει το νησί της.

{https://youtu.be/QKYFfYLe5rs?si=ATuC5UY4LKD6nxR6}



Η επερχόμενη ταινία ακολουθεί το ριμέικ του 2025, Lilo & Stitch, το οποίο απέφερε έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως. Δεδομένου ότι το σίκουελ του 2024, Moana 2, ξεπέρασε επίσης το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, η σαρωτική επιτυχία της ταινίας Moana θεωρείται κάτι παραπάνω από σίγουρη.



Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου 2026.