Φαίνεται πως η επιστολή-κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη, προς όσους κατέχουν δημόσια θέση και αποτέλεσαν στόχο των υποκλοπών να κάνουν μήνυση για να μάθουν τον λόγο που παρακολουθούνταν, προκάλεσε και ειλικρινείς απορίες εντός των «γαλάζιων» τειχών.

Ο Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή Καλημέρα Ελλάδα, με την άνεση του πανεπιστημιακού που δεν φοβάται να θέσει το δάκτυλο επί τον τύπον των ήλων, είπε το αυτονόητο. Είπε δηλαδή πως αν ήξερε ότι παρακολουθείται θα ήθελε να μάθει και τον λόγο, απαντώντας και καταφατικά στο αν θα έκανε μήνυση.

Επί της ουσίας, ο βουλευτής της ΝΔ «άδειασε» την τακτική της σιωπής, λέγοντας αυτό που σκέφτονται πολλοί, ότι αν υπήρξε στόχος των υποκλοπών θα ήθελε και εξηγήσεις. Μένει να δούμε, αν η απορία του Καιρίδη θα βρει μιμητές στο «γαλάζιο» στρατόπεδο που θα αρχίσουν να αναρωτιούνται φωναχτά... «γιατί εμείς;»

