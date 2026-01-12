Αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας από τον υπουργό Υγείας και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

Στην αρχή ήταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που άφησε αιχμές κατά του Νίκου Δένδια. «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε κομματική εκδήλωση στη Μεταμόρφωση, φωτογραφίζοντας τον υπουργό Άμυνας.

Ακολούθησε ο Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας σε κοπή πίτας οργανώσεων του Βορείου Τομέα της ΝΔ: «Η πολιτική είναι θυσία και προσωπική διακινδύνευση. Χωρίς αυτά εκφυλίζεται σε ωμή άσκηση εξουσίας και ιδιοτέλεια. Έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη σταθερότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου έναντι όλων των εκφυλιστικών δυνάμεων του λαϊκισμού, του ανορθολογισμού και της τυφλής οργής. Και δίνουμε τη μάχη όχι για να τοκίσουμε πολιτικό κεφάλαιο και εκ του ασφαλούς αλλά για το κοινό καλό. Με όποιο προσωπικό κόστος. Θυσία και διακινδύνευση, για να πάει ο τόπος μπροστά! Μαζί με όλους τους Νεοδημοκράτες, μαζί με όλους τους φιλοπρόοδους Έλληνες».

Η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία αρχίζει να περνάει από το παρασκήνιο στο προσκήνιο και να βλέπει το φως της δημοσιότητας. Έστω και -προς το παρόν τουλάχιστον- μέσω ...αντιπροσώπων!

Β.Σκ.