Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η υπόθεση με τον βασανιστικό θάνατο του streamer Jean Pormavone.

Δύο Γάλλοι streamer, στενοί συνεργάτες του Jean Pormanove, ο οποίος πέθανε τον Αύγουστο του 2025 μετά από μια εξαντλητική ζωντανή μετάδοση διάρκειας 12 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας υπέστη βασανισμούς και δημόσιο εξευτελισμό, παραπέμπονται σε δίκη. Όπως έγινε γνωστό σήμερα από την Εισαγγελία, η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Ιούλιο από το δικαστήριο της Νίκαιας, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Οι δύο κατηγορούμενοι, Όουεν Τσεναζαντότι και Σαφίν Χαμαντί -γνωστοί στο διαδίκτυο με τα ψευδώνυμα Naruto και Safine- αναμένεται να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστηρίου στις 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του εισαγγελέα Νταμιάν Μαρτινελί.

Οι κατηγορίες και το χρονικό της υπόθεσης

Οι διώξεις ακολούθησαν την προφυλάκισή τους την Τρίτη, στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2024 και ξεκίνησε πριν από τον θάνατο του 46χρονου τότε Jean Pormanove, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Ραφαέλ Γκραβέν. Οι δύο influencer από τη Νίκαια φέρονται να συμμετείχαν σε σκηνές με έντονη σωματική βία, οι οποίες μεταδίδονταν ζωντανά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα πορίσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, δεν εντοπίστηκαν εμφανή τραύματα ούτε ενδείξεις «παρέμβασης τρίτου προσώπου» ως άμεση αιτία θανάτου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν, μεταξύ άλλων, βιαιοπραγίες εις βάρος του Jean Pormanove, αλλά και επιθέσεις σε δεύτερο θύμα, τον Stéphane G. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης περιστατικό με ανήλικο, «τον οποίο πέταξαν στον Ραφαέλ Γκραβέν στο πλαίσιο ενός αγώνα κατς».

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα οποία ο Jean Pormanove εμφανιζόταν να υφίσταται ύβρεις, χτυπήματα και απειλές, ενώ σε ορισμένα στιγμιότυπα του τραβούσαν τα μαλλιά ή τον πυροβολούσαν με σφαιρίδια paintball, όλα σε ζωντανή μετάδοση μέσω του καναλιού του, το οποίο αριθμούσε σχεδόν 200.000 ακολούθους.

Οι δύο streamer είχαν τεθεί αρχικά υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2025, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Τότε είχαν υποστηρίξει, όπως και ο ίδιος ο Jean Pormanove, ότι τα περιστατικά ήταν σκηνοθετημένα και στόχευαν στην αύξηση της τηλεθέασης και των εσόδων.

Παράλληλα, σε ξεχωριστή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι, η Εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε σήμερα ότι ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος των διαχειριστών της αυστραλιανής πλατφόρμας Kick, η οποία φιλοξενούσε τις επίμαχες ζωντανές μεταδόσεις.