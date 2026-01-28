Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο.

Δεκάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν όταν αργά την Τρίτη εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο χιονοδρομικό κέντρο της Κουρσεβέλ στις γαλλικές Άλπεις, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά, που ξέσπασε γύρω στις 7 μ.μ. (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στη σοφίτα του Hotel des Grandes Alpes, ανακοίνωσε μέσω του ιστοτόπου της η νομαρχία της Σαβοΐας.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι απομακρύνθηκαν σχεδόν 100 άνθρωποι και τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν αργότερα ότι ο αριθμός αυξήθηκε στους 270 αφού η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε γειτονικό κτίριο. Προσωπικό και ένοικοι κατέφυγαν σε άλλα ξενοδοχεία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ηρεμία και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή βρίσκονται υπό αυξημένο έλεγχο μετά από πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 100, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι.

Πηγή: Reuters