Το MasterChef 10, είναι γεγονός και έρχεται με ανατροπές και εκπλήξεις!

Ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα για την επιστροφή και την μεγάλη πρεμιέρα του MasterChef 10, σε μία σεζόν που όλα παίζονται… αλλιώς.

Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, ανοίγουν την αυλαία στην 10η επετειακή σεζόν του παιχνιδιού και υποδέχονται τους επίδοξους μάγειρες σε μία κουζίνα που – όπως όλα δείχνουν – θα τα έχει… όλα.

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21:00, το MasterChef, επιστρέφει και ξεκινά δυναμικά με τις auditions, κάθε πιάτο αποτελεί και μία ευκαιρία, ενώ το παιχνίδι, ξεκινά από την αρχή!

Αναμένεται μία σεζόν με αυξημένες απαιτήσεις, εκπλήξεις και ανατροπές που ανεβάζουν τον πήχη. Ένας θα αγγίξει την κορυφή, όλοι διεκδικούν τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Σήμερα μάλιστα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ήρθε στη δημοσιότητα και το νέο τρέιλερ της σεζόν, όπου οι τρεις κριτές φαίνονται να υποδέχονται τους διαγωνιζόμενους στην πιο «νόστιμη» κουζίνα, ενώ με μία φωνή ακούγονται να λένε: «Συγγνώμη μοντάζ».

{https://www.youtube.com/watch?v=JnNL-4kYSx0}