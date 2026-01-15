Η δημοσίευση του Άρη Σοϊλέδη. Πώς απαντά στις αιχμές του Μιχάλη Σηφάκη μέσα από το Survivor;

Είναι γεγονός πως το φετινό Survivor, έχει ξεκινήσει δυναμικά με την μία διαμάχη εντός και εκτός στίβου μάχης, να διαδέχεται την άλλη και τις εντάσεις μεταξύ των παιχτών να κορυφώνονται σταδιακά ήδη από την πρώτη εβδομάδα προβολή του ριάλιτι.

Οι νέοι παίχτες έχουν δείξει από την αρχή τον χαρακτήρα τους ενώ μέχρι τώρα έχουν τραβήξει την προσοχή τόσο ο Gio, από τους «Αθηναίους», όσο και ο αρχηγός των «Επαρχιωτών», ο Μιχάλης Σηφάκης.

Μάλιστα, μόλις εχθές ο Τριαντάφυλλος, τραγουδιστής και πρώην παίχτης του ριάλιτι, σχολίασε δημόσια, μέσω ανάρτησής του, τον έντονο χαρακτήρα του ελληνοαμερικάνου και την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον και τον παρουσιαστή Γιώργο Λιανό, σημειώνοντας πως όταν εκείνος ήταν στο παιχνίδι, υπήρχε σεβασμός προς τον παρουσιαστή, ανεξαρτήτως του τι είχε συμβεί μεταξύ των δύο ομάδων.

Στο σήμερα βέβαια, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ακόμη ένας παίχτης, ήρθε και πάλι μέσω δημοσίευσης στα social media, για να δώσει την δική του απάντηση, αυτή τη φορά στον αρχηγό των μπλε και πρώην ποδοσφαιριστή, Μιχάλη Σηφάκη.

Ο λόγος λοιπόν για τον Άρη Σοϊλέδη, ο οποίος σχολίασε μία ατάκα του Μιχάλη Σηφάκη.

Survivor: Η απάντηση του Σοϊλέδη στον Σηφάκη

Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πως όλα άρχισαν όταν ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, απευθύνθηκε στον Μιχάλη Σηφάκη, λέγοντας με έμμεσο τρόπο πως κάτι δεν λειτουργεί σωστά μέσα στην ομάδα των μπλε, ενώ είχε πει χαρακτηριστικά: «Ο Μιχάλης είναι τερματοφύλακας… Οι τερματοφύλακες ξέρεις τι κάνουν; Ενενήντα λεπτά δεν σταματάνε να μιλάνε, σε σημείο να σου σπάνε τα νεύρα. 20-30 χρόνια κάνει αυτό το πράγμα».

Σε αυτό το σημείο ο Μιχάλης Σηφάκης, έσπευσε να διορθώσει τον συμπαίκτη του, σημειώνοντας: «17 χρόνια. Σοϊλέδης δεν είμαι…», μία ατάκα που έφερε την αντίδραση του πρώην παίκτη του Survivor 2022, με τον οποίο ακολουθούσαν και το ίδιο επάγγελμα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmz3duc0h3d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με μία αιχμηρή τοποθέτηση λοιπόν, ήρθε για να απαντήσει και ο Άρης Σοϊλέδης, θίγοντας τις αποδόσεις του Σηφάκη και εντός του ριάλιτι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μιχάλη κάτι έλεγες προχθές ότι Σοϊλέδης δεν είσαι. Φυσικά και δεν είσαι όταν χάνεις από τον Gio που πονάει το γόνατό του και πάει περπατώντας. Respect στον Gio ακόμη και τραυματίας».