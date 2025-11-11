Η Ελένη Φιλίνη σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο, Ελένη Φιλίνη, η οποία και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες της, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ειδικότερα, η Ελένη Φιλίνη, μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, τα πρώτα βήματα στην καριέρα της καθώς αποκάλυψε πως την ενοχλούσε που είχε πάντοτε τον ρόλο της «ωραίας γυναίκας».

Όσα αποκάλυψε η Ελένη Φιλίνη

Αρχικά λοιπόν, η ηθοποιός – μοντέλο, απάντησε στις σχετικές ερωτήσεις των παρουσιαστών αναφορικά με τον τίτλο της «ωραίας γυναίκας», σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Μου τη φόρεσαν, ναι, εγώ τι να κάνω; Τα πρώτα χρόνια είχε βάρος η ταμπέλα. Από την έννοια, ότι η εποχή, η δεκαετία του ’80, έναν «νόστιμο» αγόρι ή κορίτσι, έπρεπε να αποδείξει ότι έχει και το ταλέντο και το μυαλό. Σήμερα, είναι πολύ πιο εύκολα. Τότε έπρεπε να αποδείξεις…. Δεν ήταν αρκετό να είσαι απλά όμορφη. Θα ήταν αρκετό αν ήθελα να ασχοληθώ μόνο για το μόντελιγκ».

Και αποκάλυψε: «Εγώ το μόντελιγκ το έκανα μόνο για το χαρτζιλίκι. Το σταμάτησα αμέσως… Τότε με ενοχλούσε (σ.σ να έχει το ρόλο της όμορφης). Το σκέφτομαι τώρα και λέω «βρε κορίτσι μου». Με ενοχλούσε πάρα πολύ, αν έβλεπες πώς πήγαινα όπου με φωνάζανε για δουλειά, έβαζα κάτι μακριές φούστες, πιασμένο μαλλί… και πήγαινα και μου έδιναν πάλι το ρόλο της ωραία. Και έλεγα πώς πρέπει να πάω», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Με αφορμή αυτή τη συζήτηση η Ελένη Φιλίνη, ανέφερε πως δεν χάρηκε τα όμορφα χαρακτηριστικά της: «Δεν το χάρηκα. Αισθανόμουν άσχημα τότε. Τώρα λέω τι χαζή που ήμουν. Οι άλλοι, κάποιοι που είχαν τα κόμπλεξ τους, σε έκαναν να αισθανθείς άσχημα».

Σε αυτό το σημείο, η συζήτηση στράφηκε προς το αν η ίδια είχε δεχτεί ποτέ κάποια μορφή παρενόχλησης, σημειώνοντας: «Κάποια που μου τύχανε στο μόντελιγκ, από δύο σκηνοθέτες από ταινίες, από έναν ηθοποιό… έχει φύγει από τη ζωή. Πολύ απλά έχασα δουλειές», ανέφερε και έσπευσε να εξηγήσει:

«Απαξίωση δεν ένιωσα, Παρενοχλήσεις ναι. Αγριεμένη αντέδρασα, βγάζεις νύχια, είναι αυτοπροστασία», κατέληξε η Ελένη Φιλίνη.

