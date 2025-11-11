Η συγκινητική εξομολόγηση για το την υπόθεση του revenge porn.

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε τα συναισθήματά της για τα όσα συνέβησαν στη δίκη για την υπόθεση revenge porn.

Η γνωστή influencer,μετά από οχτώ χρόνια αναμονής, βρέθηκε χθες στα δικαστήρια, όπου μετά απο καιρό αντίκρυσε τους κατηγορούμενους, οι οποίοι όπως είπε, δήλωσαν πως είναι οι ίδιοι τα θύματα αυτής της υπόθεσης.

Η ίδια περιγράφει τα όσα συνέβησαν την ημέρα εκείνη που βιντεοσκοπήθηκε χωρίς την δική της συγκατάθεση από τους κατηγορούμενους, ενώ σε κάποιο σημείο ακούγεται να λέει οτι ο κόσμος εξακολουθεί, παρά τα όσα έχει καταφέρει να την θεωρεί π...

«Παρότι θα είμαι στιγματισμένη για πάντα, και παρότι ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα, θα ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια στην μνήμη της μαμάς μου η οποία έφυγε άδικα και για τον γιο μου», ακούγεται να λέει η influencer.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη μετά τη δίκη revenge porn

«Χθες ξεκίνησε επιτέλους το δικαστήριο που προσμονώ και περιμένω με αγωνία από το 2017! Μετά από αναβολές, οι κατηγορούμενοι αυτή τη φορά παρουσιάστηκαν.

Όμως, αντί για μια στάλα μεταμέλειας, είχαν το θράσος να δηλώσουν πως εκείνοι είναι τα θύματα… Τα θύματα του διασυρμού, που εγώ βίωσα.

Της παράνομης μαγνητοσκόπησης, της διάδοσης, της δημόσιας ταπείνωσης, του ψυχικού «βιασμού» & της κατάρρευσης που ένιωσα όλα αυτά τα χρόνια.

Αυτό το βίντεο με έχει στιγματίσει ανεπανόρθωτα! Παρόλα αυτά δεν ζητάω εκδίκηση, ζητάω δικαιοσύνη. Ζητάω παραδειγματική τιμωρία! Γιατί μόνο έτσι μπορεί να σταλεί ένα μήνυμα:

Ότι η παραβίαση της ιδιωτικής ζωής είναι έγκλημα και καμία γυναίκα -κανένας άνθρωπος- δεν πρέπει να το βιώσει ποτέ ξανά. Μετά από 8 χρόνια, συνεχίζω να στέκομαι όρθια.

Και αυτή τη φορά, δεν θα σωπάσω. ? #ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ», έγραψε χαρακτηριστικά στην λεζάντα.

