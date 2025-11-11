Η έντονη αντίδραση της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη σε σχόλιο που δέχτηκε για το πρόσωπό της.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, το μοντέλο που ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο GNTM, έχει χαράξει πλέον τη δική της πορεία τόσο σε επαγγελματικό – όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Εκτός των άλλων, το μοντέλο, διατηρεί καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους, καθώς πλέον τα social media φαίνεται να αποτελούν για εκείνη και μία από τις πηγές εσόδων της.

Η ίδια λοιπόν, πρόσφατα, είχε δεχτεί ορισμένα σχόλια σχετικά με το ότι έχει «πειράξει» το πρόσωπό της, ενώ με αφορμή αυτό, προχώρησε σε ξεχωριστές δημοσιεύσεις προκειμένου να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Το σχόλιο της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη

Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και μέσα από σχόλιο στη δημοσίευσή της, ζητά από τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να πάψουν να ασχολούνται με την εξωτερική της εμφάνιση, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε πως στην περίπτωση που όντως είχε προβεί σε κάποια αλλαγή θα το είχε μοιραστεί.

Η αφορμή για το ξέσπασμά της, ήταν ένα σχόλιο που έγινε σε δική της δημοσίευση: «Γιατί είσαι πρησμένη;», η ίδια, δεν το άφησε αναπάντητο, καθώς με ξεχωριστό μήνυμα έδωσε τη δική της οπτική: «Φτάνει με αυτό. Έχετε δει να ντρέπομαι γενικά να πω ποτέ αν έχω κάνει κάτι; Με γνωρίσατε στο GNTM 49 κιλά 20 χρονών και είμαι 29 και 56 κιλά. Αν κάτι δε θα πείραζα ποτέ είναι τα μάγουλά μου, μιας και όλοι στην οικογένειά μου τα έχουμε ως έντονο χαρακτηριστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://www.tiktok.com/@garifalia.kalifoni/video/7570083903810096406}

Σε δεύτερο σχόλιο το οποίο και πάλι είχε επίκεντρο τα μάγουλά της η γνωστή influencer, δημοσίευσε εκ νέου ένα σχετικό βίντεο, ενώ στη λεζάντα της σημείωσε:

«Απάντηση στον χρήστη … όλα καλά κουνήθηκαν αρκετά».

{https://www.tiktok.com/@garifalia.kalifoni/video/7570320796149648662}