Η Μαρία Κίτσου βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για την πορεία της στην υποκριτική, αλλά και για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία της — μια περιπέτεια που είχε ως συνέπεια να αλλάξει το βάρος της.

«Είμαι πολύ αυστηρή με τον εαυτό μου, αυτομαστιγώνομαι συχνά. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία και έχω αντιμετωπίσει αρκετές δυσκολίες με την υγεία μου. Πλέον, όμως, έχω επιστρέψει στα φυσιολογικά μου», εξομολογήθηκε η Μαρία Κίτσου.

Αναφερόμενη στις αλλαγές στο σώμα της και στα σχόλια που δέχτηκε, η ηθοποιός σημείωσε:

«Αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας που επηρέασε το βάρος μου, αλλά δυστυχώς βρέθηκα στο στόχαστρο μιας ανθρωποφαγίας. Με σοκάρει το πόσο εύκολα κάποιοι σχολιάζουν τα κιλά ενός ανθρώπου, χωρίς να γνωρίζουν τι περνάει, σε ποια φάση της ζωής του βρίσκεται ή πόσο δύσκολα μπορεί να νιώθει».

Η ίδια δεν έκρυψε ότι τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την πλήγωσαν:

«Ήταν πολύ σκληρό να διαβάζω όσα έγραφαν για μένα. Αν δεν είχα τα εργαλεία να το διαχειριστώ, θα το είχα περάσει πολύ δύσκολα. Τα περισσότερα σχόλια ήταν ανώνυμα — πρόκειται για θρασυδειλία και καθαρή κακία».

Η Μαρία Κίτσου αποκάλυψε ακόμη ότι τον περασμένο Ιούνιο χρειάστηκε να νοσηλευτεί:

«Έμεινα στο νοσοκομείο για είκοσι μέρες, μόνη μου. Ήταν μια πολύ σκληρή εμπειρία, αλλά και εξίσου διαφωτιστική. Με έκανε να επαναξιολογήσω πολλά πράγματα».

