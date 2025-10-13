Όσα αποκάλυψε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στην κάμερα του Alpha!

Μέσω ζωντανής σύνδεσης βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο οποίος, έκανε γνωστό πως κατέθεσε νέο τραγούδι για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026.

Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος, μίλησε για τη νέα του δημιουργία, χωρίς να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες, ενώ αναφέρθηκε και στην παρισινή συμμετοχή της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό.

Όσα ανέφερε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου

Αρχικά, μίλησε εν συντομία για την οικογένειά του και την κόρη του, ενώ αμέσως μετά εστίασε στο θέμα της Eurovision 2026 και στο νέο του τραγούδι: «Είστε πολύ τυχεροί εκεί στην Ελλάδα και μπράβο σας, γιατί βήμα να στείλει όποιος πιστεύει ότι έχει κάτι που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει όντως την Ελλάδα σε έναν τέτοιο διαγωνισμό, να το καταθέσει και να ακουστεί η φωνή του, η άποψή του η καλλιτεχνική», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτό που γίνεται εδώ στην Κύπρο που το ΡΙΚ μπαίνει μέσα σε ένα γραφείο, αποφασίζει ποιος θα πάει, δεν δίνει βήμα στους Κύπριους καλλιτέχνες και μας αναγκάζει να ψαχνόμαστε αλλιώς να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε, μας οδηγεί στην πόρτα που άνοιξε η ΕΡΤ, σε όποιον μιλάει ελληνικά και νιώθει την Ελλάδα πατρίδα του, να το κάνει».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να καταθέσει νέο κομμάτι για τον μουσικό διαγωνισμό, ενώ αναφέρθηκε και στο τραγούδι που εκπροσώπησε τη χώρα το 2025: «Δεν ήταν στα σχέδιά μου η Eurovision. Εγώ το κομμάτι το καταθέτω – και το λέω δημόσια – σαν μία απάντηση σε αυτό που είπα πέρυσι, που τ’ άκουσα, ότι μου φάνηκε κάπως υποτονικό το κομμάτι. Όχι η Klavdia, η Klavdia ήταν συγκλονιστική, το είχα ξεκαθαρίσει. Είτε περάσει στους ημιτελικούς είτε δεν περάσει, θα το ακούσετε και θα καταλάβετε ποια είναι η άποψή μου».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας, μίλησε φειδωλά για τη δημιουργία, του, ενώ δεν παρέθεσε περαιτέρω λεπτομέρειες, προκειμένου να μην προκύψει κάποιος αποκλεισμός στην πορεία:

«Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί κινδυνεύει με αποκλεισμό αν πούμε το παραμικρό. Θα σας πω μόνο ότι είμαι ένα παιδί του Μίμη Πλέσσα που για δέκα χρόνια τραγουδούσα στο πλευρό του, ήταν και πρόεδρος της επιτροπής, μίλησα πάρα πολλές φορές μαζί του για το πώς θα έπρεπε να είναι ένα κομμάτι στην Eurovision και νομίζω ότι ανταποκρίνεται». «Τώρα αν θα περάσει, αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Είναι θέμα της επιτροπής και του κόσμου. Εγώ χαίρομαι που βρήκα τον ελάχιστο χρόνο κάτι μεσάνυχτα να το ετοιμάσω και να το στείλω. Το πιστεύω πολύ. Είναι κάτι που θα σας εκπλήξει όλους. Δεν θα το περιμένετε!», κατέληξε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-ddh2sso3bchd?integrationId=40599y14juihe6ly}