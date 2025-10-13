Ο Γιώργος Τσαλίκης συναντά τον Γιάννη Κατσίγιαννη και η ένταση δυναμώνει! Δείτε το βίντεο κλιπ!

Ο Γιώργος Τσαλίκης συναντά τον Γιάννη Κατσίγιαννη στο ξεσηκωτικό «2 Μανταλάκια» και η ένταση δυναμώνει. Οι δύο τραγουδιστές αποφασίζουν λοιπόν να σηκώσουν τους πάντες από την καρέκλα. Και τα καταφέρνουν.

Το τραγούδι τους είναι σε στίχους και μουσική Μάκη Στεργίου και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και τη Gold Records. Το «2 Μανταλάκια» συνδυάζει ιδανικά παραδοσιακό με μοντέρνο ήχο και κάπως έτσι δημιουργείται το εκρηκτικό hit τους!

Το τραγούδι συνοδεύεται επίσης με ένα συναρπαστικό video clip σε σκηνοθεσία Ερμή Κοντούδη. Ο Γιώργος Τσαλίκης με τη μοναδική του ενέργεια και ο Γιάννης Κατσίγιαννης με τη χαρακτηριστική του χροιά έρχονται να μας απογειώσουν!

Δείτε το video clip:

{https://www.youtube.com/watch?v=Y2hzFjduO78}

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://giorgostsalikisgianniskatsigiannis.lnk.to/2Mantalakia