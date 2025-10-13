Όσα θα δούμε απόψε στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου!

Απόψε, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι ο Γιάννης Αντετοκουνμπο, ο οποίος δίνει μία αποκλειστική προσωπική συνέντευξη για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση!

Ο μοναδικός Γιάννης ανοίγει την καρδιά του στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του, λόγω της μεταναστευτικής τους κατάστασης και της οικονομικής ανέχειας, αλλά και για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του η πίστη του στον Θεό.

Στη συνέχεια, αναφέρεται με αγάπη, σεβασμό και συγκίνηση στη γνωριμία και τη σχέση του με τη γυναίκα του, Μαράια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μιλάει και για την επαγγελματική του πορεία στην Αμερική, για το πώς ξεκίνησε να παίζει στο ΝΒΑ και πώς τελικά κατάφερε να πετύχει, ξεκινώντας από το μηδέν.

Αναφέρεται και στη στήριξη που είχε από τον μάνατζέρ του, ο οποίος είναι στο πλευρό του από τα 15 του χρόνια, βοηθώντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Τέλος, αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια με τους Milwaukee Bucks και εκφράζει τη μεγάλη του επιθυμία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Δείτε το τρέιλερ:

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο Βαγγέλης Σερίφης, γνωστός και ως «Dj Rico».

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω» πριν καν ξεκινήσει, εξηγεί αν έχει μετανιώσει για αυτή του την απόφαση και αν έχει άλλες τηλεοπτικές προτάσεις.

Στη συνέχεια, μιλάει για τη σχέση λατρείας που έχει με τη σύζυγό του, Κατερίνα Στικούδη, αν ζηλεύει τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις και το μυστικό της μακροχρόνιας σχέσης τους. Πώς είναι ως σύζυγος και πατέρας; Γιατί θεωρεί πως θα έχουμε αποτύχει ως κοινωνία αν τα παιδιά μας μπορούν να πειστούν από ένα τραγούδι για τις αξίες της ζωής;

Τι θυμάται από τα 19 χρόνια που εργαζόταν ως Φιλόλογος; Ποια είναι η άποψή του για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι και γιατί χαρακτηρίζει τα τραγούδια «σκυλάδικα»; Γιατί θεωρεί ότι είμαστε όλοι δέσμιοι του γρήγορου χρήματος;

Τέλος, μιλάει για το αθλητικό vidcast που παρουσιάζει, αλλά και για τα μελλοντικά του σχέδια, που αφορούν στην πολιτική.

Δείτε το τρέιλερ:

