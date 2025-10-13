Η αποκάλυψη του Χάρη Λεμπιδάκη για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Λίγος καιρός έχει περάσει ύστερα από την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, όπου και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση με αναστολή. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το ‘χουμε», Χάρης Λεμπιδάκης, αποκάλυψε πως συνάντησε τυχαία τον ηθοποιό σε κάποιο καφέ με αποτέλεσμα να έχουν μια σύντομη συζήτηση μεταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή, ο δημοσιογράφος, αποκάλυψε πως δύσκολα θα επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης στα φώτα της δημοσιότητας και στην έκθεση.

Όσα αποκάλυψε ο Χάρης Λεπιδάκης για τον Πέτρο Φιλιππίδη

Αναφορικά λοιπόν με τη συνάντησή τους, ο Χάρης Λεμπιδάκης, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στο καφέ που ήμουνα το Σάββατο ήρθε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Ήταν 6-7 τραπέζια απέναντί μου και επειδή κάθισε, πήγα και του μίλησα, κάθισα για τέσσερα λεπτά. Πράγματι έχει αδυνατίσει, είναι πολύ αδυνατισμένος. Μίλαγε με όλο τον κόσμο, του έδιναν το χέρι, αλλά με κανέναν δεν έβγαζε φωτογραφίες που του το ζητούσανε».

Ο δημοσιογράφος λοιπόν, αναφέρθηκε εν συντομία στη συζήτηση που είχε με τον ηθοποιό, ενώ αποκάλυψε μεταξύ άλλων πως δεν δέχτηκε να βγάλει φωτογραφίες με όσους του μιλούσαν, ωστόσο ήταν ευγενικός. Μάλιστα, δήλωσε πως όταν του ευχήθηκε υγεία και χρήματα, ο ηθοποιός, αποκρίθηκε: «Τα χρήματα δεν τα θέλω. Θέλω μόνο υγεία τη συγκεκριμένη φάση». Όταν δε, τον ρώτησε για πιθανή επιστροφή στον χώρο της υποκριτικής, ο Πέτρο Φιλιππίδης, απάντησε μονάχα με έναν νεύμα.

Λίγο πριν ολοκληρώσει την τοποθέτησή του ο δημοσιογράφος, δημείωσε χαρακτηριστικά: «Με έχει στηρίξει πολύ ο Πέτρος, στην απολογία του ήμουν διακριτικά δίπλα του. Σαφώς και κατακρίνω πράγματα και καταστάσεις, εγώ πάντως έχω την εντύπωση ότι δύσκολα θα επιστρέψει επαγγελματικά», δήλωσε αρχικά και αποκάλυψε:

«Ενώ του έχουν γίνει προτάσεις και θα μπορούσε να επιστρέψει, λέει «όχι». Υπάρχει λόγος. Αυτή τη στιγμή προέχει το θέμα του σπιτιού του που κάηκε, να σταθεί στα πόδια του, ενώ του έχει ασκηθεί και έφεση».

Δείτε το βίντεο:

