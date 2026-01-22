Το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και η παρόρμηση να ξεχωρίζει κάποιος μέσα από τα υλικά αγαθά δεν είναι σύγχρονες συνήθειες.

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πώς έμοιαζε ένα σύμβολο κοινωνικής κατάστασης τη Λίθινη Εποχή; Στη δασωμένη δυτική ακτή της λίμνης Ονέγκα, μία από τις μεγαλύτερες γλυκές λίμνες της Ευρώπης, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν λαμπερό τάφο που δίνει ξεκάθαρη απάντηση.

Σε ένα στενό λάκκο καλυμμένο με κόκκινη ώχρα, ένας άνδρας που έζησε πριν από περίπου 5.400 χρόνια είχε τυλιχτεί σε χρωστική και ήταν καλυμμένος με περίπου 140 κοσμήματα από κεχριμπάρι της Βαλτικής. Ο τάφος, που ανακάλυψαν φοιτητές του Κρατικού Πανεπιστημίου Πετροζαβόντσκ υπό την καθοδήγηση του αρχαιολόγου Αλεξάντρ Ζουλνίκοφ, είναι ασυνήθιστα πλούσια εξοπλισμένος για τη βόρεια δασική ζώνη της Ευρώπης.

Μικρός τάφος, σπάνια κοσμήματα

Κατά τις ανασκαφές στον χώρο Derevyannoye XI, η ομάδα βρήκε τα κομμάτια κεχριμπαριού τοποθετημένα σε σειρές, τα περισσότερα με την όψη προς τα κάτω, ραμμένα σε δερμάτινη επικάλυψη που κάποτε κάλυπτε το σώμα. Στα άκρα του τάφου, επιπλέον κοσμήματα είχαν τοποθετηθεί τόσο πυκνά που σχημάτιζαν δύο φωτεινές σειρές.

Μια αιχμή δόρατος από πυριτόλιθο και πολλά μικρά θραύσματα φαίνεται να ήταν συμβολικές προσφορές, που αντικαθιστούσαν πλήρη μαχαίρια και βέλη. Συγκρίνοντας τα κοσμήματα με παρόμοια ευρήματα από την Ανατολική Βαλτική, οι ερευνητές τοποθετούν τον τάφο γύρω στο 3400 π.Χ., στην ύστερη εποχή του Χαλκού ή την Ενεολιθική περίοδο.

Κεχριμπάρι από αρχαία δάση

Το κεχριμπάρι είναι απολιθωμένη ρητίνη δέντρων που άκμασαν πριν από δεκάδες εκατομμύρια χρόνια. Τα κοσμήματα του τάφου προέρχονται από τη Βαλτική, από κοιτάσματα κατά μήκος της νότιας ακτής της Βαλτικής που σχηματίστηκαν πριν από περίπου 44 εκατομμύρια χρόνια.

Ορισμένα κοσμήματα ταιριάζουν με ευρήματα από την περιοχή Σαρνάτε στη σημερινή Λετονία, εκατοντάδες μίλια μακριά από τη λίμνη Ονέγκα. Αυτά τα κοσμήματα ταξίδεψαν σε όλη τη βόρεια Ευρώπη για να ταφούν μαζί με έναν άνδρα στην Καρελιανή ακτή.

Τελετουργία με κόκκινη ώχρα και πυριτόλιθο

Στον τάφο δεν έχουν διασωθεί οστά, αλλά η κόκκινη ώχρα και η στρώση των κοσμημάτων διατηρούν το περίγραμμα του σώματος και των ρούχων του. Ο τάφος φαίνεται να ήταν μεμονωμένος σε οικισμό, όχι μέρος μεγαλύτερου νεκροταφείου.

Μικρά θραύσματα πυριτόλιθου σκορπίστηκαν πάνω από το σώμα, παρόλο που στην Καρελία δεν υπάρχουν φυσικές πηγές πυριτόλιθου. Η χημεία του εδάφους δείχνει ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα αρσενικού, κάτι που βοηθά στον εντοπισμό της περιοχής της λεκάνης της Ονέγκα όπου πιθανώς ζούσε ο νεκρός για πολλά χρόνια.

Εμπορικές διαδρομές κρυμμένες σε λίθο και ρητίνη

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν μια κοινότητα ενταγμένη σε δίκτυα εμπορίου μεγάλης απόστασης. Εργαστήρια που παρήγαγαν πέτρινους άξονες και πελέκεις βρίσκονταν δίπλα στον τάφο, υποδηλώνοντας ότι επισκέπτες ίσως έρχονταν για να ανταλλάξουν εισαγόμενο κεχριμπάρι με καλοδουλεμένα τοπικά εργαλεία.

Αρχικά ο άνδρας θεωρήθηκε πιθανός έμπορος από την Ανατολική Βαλτική, ενώ μεταγενέστερες μελέτες δείχνουν ότι εκείνος ή οι στενοί του συγγενείς πέρασαν μεγάλο μέρος της ζωής τους κοντά στη λίμνη Ονέγκα. Ο συνδυασμός βαλτικού κεχριμπαριού, εξωτικού πυριτόλιθου και τοπικών εργαλείων δείχνει ότι η κοινότητα εξισορροπούσε τους τοπικούς πόρους με αγαθά από μακριά.

Μια πρώιμη οικονομία κύρους

Σε μεγάλος μέρος της βόρειας δασικής ζώνης, οι μεσολιθικές και νεολιθικές κοινότητες συνήθιζαν να θάβουν τους νεκρούς σε μεγάλα προγονικά νεκροταφεία με λιτά κτερίσματα. Αυτός ο τάφος ξεχωρίζει: ένας μόνος άνθρωπος θάφτηκε σε οικισμό με μανδύα από κεχριμπάρι και μια σειρά σπάνιων εργαλείων - ένα μοτίβο που οι αρχαιολόγοι περιγράφουν ως οικονομίας κύρους, όπου τα ξεχωριστά αντικείμενα σηματοδοτούν κοινωνική θέση.

Σκεφτείτε ένα αγαπημένο μπουφάν που κρατάμε για ξεχωριστές στιγμές. Για αυτή την κοινότητα, τα κοσμήματα από αρχαία ρητίνη και οι λεπίδες από μακριά πέτρα έστελναν το ίδιο μήνυμα.

Εν τέλει, ο κεχριμπαρένιος άνθρωπος της λίμνης Ονέγκα δείχνει ότι το εμπόριο μεγάλων αποστάσεων και η παρόρμηση να ξεχωρίζει κάποιος μέσα από τα υλικά αγαθά δεν είναι σύγχρονες συνήθειες.

Πηγή: ecoticias.com