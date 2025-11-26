Ο Γιώργος Σεϊταρίδης, επέστρεψε στο θέατρο και στην Αθήνα ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας.

Ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας από το θέατρο, την υποκριτική και την Αθήνα, ο αγαπημένος ηθοποιός, Γιώργος Σεϊταρίδης, πήρε την απόφαση να επιστρέψει και να συνεχίσει τη ζωή του στην πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, έζησε στο Πήλιο για περίπου 12 χρόνια, ενώ όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του, η απόφαση να επιστρέψει προέκυψε ξαφνικά, ύστερα από πολλή σκέψη και συζήτηση με την σύντροφό του.

Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Σεϊταρίδης, φέτος, επέστρεψε στις θεατρικές παραστάσεις, ενώ μέσω μίας σύντομης συνέντευξης που παραχώρησε στην κάμερα του «Breakfast», εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους είχε αποφασίσει να ζήσει στην επαρχία.

Γιώργος Σεϊταρίδης: Το Πήλιο και η επιστροφή στο θέατρο και στην Αθήνα

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου στην εκπομπή, η ανάγκη του να επιστρέψει προέκυψε λόγω της ανάγκης του να ξανά παίξει στο θέατρο, ωστόσο στο Πήλιο είχε δημιουργήσει μία όμορφη ζωή:

«Τα χρόνια που έλειπα από την Αθήνα, μου έλειψε το θέατρο και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε μαζί με τη σύντροφό μου να επιστρέψουμε. Είχαμε τακτοποιηθεί, είχαμε πάρει τη σειρά μας, ζούσαμε όμορφα, με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής».

Μάλιστα, απαντώντας στα ερωτήματα της δημοσιογράφου, αποκάλυψε πως για αρκετό καιρό, ερχόταν αντιμέτωπος με την επιθυμία του να επιστρέψει στην Αθήνα, χωρίς απαραίτητα να το εξέφραζε: «Πέρασαν στιγμές που φοβόμουν να παραδεχτώ πως θέλω να επιστρέψω. Προσπαθούσα να το σβήσω από μέσα μου, έκανα ότι δεν υπάρχει, αλλά όλο αυτό φούντωσε και δεν με άφηνε να ησυχάσω. Κατάλαβα ότι ο μόνος τρόπος να ηρεμήσω ήταν να το δοκιμάσω ξανά και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει».

Όσον αφορά ωστόσο την επιθυμία του να μετακομίσει εξ αρχής στο Πήλιο, ο ηθοποιός, γελώντας δήλωσε: «Κάποια στιγμή, πριν από χρόνια, πήγα στο Πήλιο, μου άρεσε τόσο πολύ που είπα αυτά τα βαρύγδουπα: «εδώ θα πεθάνω». Όμως κάτι μου έλειπε. Κάτι ζητούσα ακόμα. Πίστεψα ότι στη φύση θα δω ένα κομμάτι της ζωής που αν δεν το ζούσα, δεν θα το έβλεπα ποτέ».

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση μάλιστα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ο λόγος για τον οποίο έφυγε από την Αθήνα στο παρελθόν, δεν ήταν επειδή ήθελε να απομακρυνθεί από κάτι: «Δεν αποφάσισα να φύγω για κανέναν ψυχολογικό λόγο, για κανένα δράμα. Δεν πήγα για να ξεπεράσω κάτι, ούτε έφυγα επειδή αντιμετώπιζα προβλήματα ή καταχρήσεις όπως λέγεται. Ήταν απλώς μια εσωτερική αναζήτηση. Τίποτα δραματικό. Μόνο ανάγκη για επαναπροσδιορισμό».